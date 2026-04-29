Rewolucyjny pomysł FIFA. Chcą iść wzorem Ekstraklasy

Rada FIFA podjęła w Vancouver kilka ważnych kwestii. Jedną z nich było wprowadzenie czerwonej kartki dla zawodnika za zasłanianie ust przez zawodników podczas wymiany słownej z rywalem. To ma zapobiec podobnym sytuacjom jak ta pomiędzy Viniciusem Juniorem a Gianluką Prestiannim w meczu Benfiki z Realem Madryt. Ale to nie jedyna innowacja, jaką chce wprowadzić światowa federacja.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny mocno o trenerze Arsenalu: Arteta to trener z Instagrama

Boniek pionierem rozwiązania, które FIFA uznaje za rewolucję

Jak informuje "Mundo Deportivo", rada jednogłośnie zatwierdziła rozpoczęcie konsultacji ze wszystkimi stronami w celu ustanowienia obowiązku posiadania przez każdy zespół na boisku przynajmniej jednego wychowanka klubowej akademii - czy to w kategorii U-20, czy U-21.

Taka innowacja ma na celu zachęcenie klubów do stawiania na własne akademie. Jak pisze hiszpański dziennik, "byłoby to jedno z wymagań współczesnego świata piłki nożnej, gdzie młodym wychowankom coraz trudniej jest wywalczyć miejsce w pierwszej drużynie, gdyż są przyćmieni przez zagranicznych piłkarzy". Z tym, że nie dla wszystkich krajów będzie to innowacja.

Polscy kibice pewnie doskonale pamiętają sezon 2019/20, kiedy Zbigniew Boniek, który wówczas był prezesem PZPN, przeforsował wprowadzenie przepisu o obowiązkowym młodzieżowcu. Młodzieżowcem był zawodnik, który posiada polskie obywatelstwo i w roku kalendarzowym, w którym kończą się rozgrywki, kończy maksymalnie 22 lata.

Zdaniem Bońka ten pomysł miał poprawić pozycję polskiej piłki klubowej w Europie. Następnie przepis modyfikowano, a kluby były karane za niewypełnienie limitu 3000 minut spędzonych na boisku w trakcie sezonu przez młodzieżowców. Dziś takie obwarowania już nie obowiązują, choć zespoły korzystające z wychowanków są nagradzane.

Klasyfikacja Pro Junior System opiera się na występach wychowanków - czy to w rozgrywkach krajowych, czy w reprezentacji Polski, czy w europejskich pucharach oraz w trakcie wypożyczeń. Wychowankowie o dłuższym stażu z kolei są premiowani dodatkowym mnożnikiem. Po przekroczeniu trzech lat szkolenia w klubie, podstawowy mnożnik x2 ulega zwiększeniu. Łączna pula nagród w Ekstraklasie wynosi 10 mln złotych.

Czy na światowej arenie pomysł FIFA znajdzie swoich zwolenników? Z pewnością. Tak samo, jak i krytyków. Pozostaje czekać na efekty. Jedno jest pewne - Zbigniew Boniek może uśmiechnąć się pod nosem jako pionier takiego rozwiązania.

Zobacz też: Szaleństwo w Lidze Mistrzów. Piłkarz Bayernu trafił w sedno