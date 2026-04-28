FIFA wprowadza "przepis Viniciusa". Za to będą karać czerwoną kartką

Niedawno UEFA nałożyła karę na Gianlucę Prestianniego, który w meczu Benfica - Real w 1/16 finału Ligi Mistrzów miał obrazić Viniciusa Juniora na tle rasistowskim. Zdaniem Brazylijczyka rywal miał go nazwać "małpą", czemu ten zaprzeczył. Początkowo prewencyjnie nałożono na niego karę jednego meczu zawieszenia, dlatego nie mógł wystąpić w rewanżu. Teraz po ponad dwóch miesiącach wydała ostateczną decyzję. "W piątek federacja oficjalnie poinformowała, że Prestianni został zawieszony na sześć spotkań w rozgrywkach klubowych i/lub reprezentacyjnych pod egidą UEFA. Jednocześnie w przypadku trzech meczów zawiesiła wykonanie kary na okres dwóch lat" - opisywaliśmy na łamach Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Największe ligi zbuntują się przeciwko FIFA? Żelazny: Raczej nie pójdzie w stronę bojkotu

FIFA wprowadza przepis Viniciusa

To jednak nie wszystko. Skandal odbił się tak szerokim echem, że FIFA wprowadza przepis Viniciusa, który dotyczy tego, że "zawodnicy na Mistrzostwach Świata mogą otrzymać czerwoną kartkę, jeśli podczas konfrontacji zakryją usta, rozmawiając z przeciwnikami" - informuje BBC. Przypomnijmy, że skrzydłowy Benfiki podniósł koszulkę, kiedy rozmawiał z gwiazdą Realu Madryt.

Decyzja ta została podjęta podczas Rady FIFA w Voncouver. Na spotkaniu podjęto także decyzję o możliwości otrzymania czerwonej kartki przez zawodników, którzy na znak protestu przeciwko decyzjom sędziego postanowią opuścić murawę. Ten przepis powstał po skandalu, do którego doszło podczas finału Pucharu Narodów Afryki pomiędzy Marokiem i Senegalem.

"Obie zmiany w prawie zostały zatwierdzone jako elementy opcjonalne rozgrywek przez Międzynarodową Radę Piłkarską (IFAB). FIFA potwierdziła, że zostaną one przyjęte podczas tegorocznych Mistrzostw Świata" - relacjonuje serwis i dodaje, że ten przepis będzie miał również zastosowanie wobec każdego działacza drużyny, który nakłania zawodników do opuszczenia boiska.

"Decyzja pozostaje w wyłącznej gestii sędziego, który weźmie pod uwagę wszystkie okoliczności przed pokazaniem czerwonej kartki" - zaznaczono.

Głos na ten temat zabrał też Gianni Infantino. Zdaniem prezydenta FIFA te zmiany mają mieć "efekt odstraszający". - Jeśli zawodnik zakryje usta i coś powie, a to będzie miało rasistowskie konsekwencje, to oczywiste, że trzeba go wyrzucić z boiska. Musimy domniemywać, że powiedział coś, czego nie powinien był powiedzieć, w przeciwnym razie nie musiałby zakrywać ust. Jeśli nie masz nic do ukrycia, nie chowasz ust, kiedy coś mówisz. To wszystko - podkreślił.