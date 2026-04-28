Na ten dzień reprezentant Polski czekał 243 dni. Koniec gehenny

Przez długi czas kariera Marcina Bułki rozwijała się niezwykle harmonijnie. Akademia Chelsea, później przejście do PSG, dobra gra na wypożyczeniach, transfer do Nicei, powołania do reprezentacji Polski i pięć występów w narodowych barwach. Dużo zmieniło się latem tego roku.

Bułka zamienił bowiem Ligue 1 na ligę saudyjską, zostając piłkarzem Neom SC - nowopowstałego klubu z założonego w 2017 roku miasta. Ruch ten nie spodobał się Janowi Urbanowi, który nie pominął bramkarza w kadrze na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski. To nie było jednak najgorsze, co spotkało Bułkę na przełomie sierpnia i września, gdyż podczas treningów Bułka zerwał więzadła krzyżowe.

Osiem miesięcy i wystarczy

Wiadomo było, że bramkarz będzie długo pauzował - możliwe było, że swoje występy w sezonie 2025/26 zakończył już po pierwszym meczu. Szczęśliwie, rehabilitacja kontuzjowanego kolana przebiegła pomyślnie. Kilka tygodni temu informowaliśmy o powrocie 26-latka do treningów. "Wracamy do pełni gotowości! Dziś pierwszy pełny trening bramkarski za mną po 6 miesiącach" - napisał w mediach społecznościowych, publikując filmik z zajęć.

Teraz Marcin Bułka wrócił do gry. Pięciokrotny reprezentant Polski wystąpił w domowym meczu przeciwko Al-Hazem w ramach 30. kolejki Saudi Pro League. Od poprzedniego meczu Polaka minęło dokładnie osiem miesięcy - 28 sierpnia 2025 roku zadebiutował w Neom SC, a jego drużyna uległa 0:1 Al-Ahli. Nie udało się też utrzymać czystego konta w powrocie na boisko.

Tak wypadł Bułka w powrocie

Zaczęło się jednak bardzo dobrze. Już w siódmej minucie Said Benrahma wyprowadził gospodarzy na prowadzenie. Tuż przed przerwą idealną okazję na podwyższenie rezultatu miał Alexandre Lacazette, ale Francuz nie wykorzystał rzutu karnego. Po przerwie Abdullah Al Shanqiti pokonał Marcina Bułkę po rzucie rożnym, ustalając wynik spotkania na 1:1.

Neom SC z bilansem 11 zwycięstw, 7 remisów i 12 porażek zajmuje ósme miejsce w tabeli Saudi Pro League. Drużynie nie grozi walka o utrzymanie - przewaga nad strefą spadkową wynosi bowiem 17 punktów, ale też nie ma szans na grę w rozgrywkach kontynentalnych.