Powstaje ekologiczna perełka. Wydadzą na to ponad 400 milionów złotych!

Regularnie pojawiają się informacje o kolejnych stadionach budowanych bądź przebudowywanych za ogromne pieniądze. Nie inaczej jest w Rumunii, gdzie ogromne pieniądze przeznaczane są na modernizacje obiektów piłkarskich. Tym razem mowa o stadionie FC Arges, na którego powstanie przeznaczona została gigantyczna kwota 100 milionów euro!

Zobacz wideo Żelazny mocno o trenerze Arsenalu: Arteta to trener z Instagrama

Stadion za ponad 420 milionów złotych powstaje w Rumunii

Obecnie trwają wykopaliska w miejscu, gdzie ma powstać cały obiekt. "Aktualnie trwają prace nad wzmocnieniem fundamentów na parkingu i przyszłej hali sportowej, co jest etapem niezbędnym dla zapewnienia stabilności całego kompleksu. Następnym krokiem będzie wylanie betonu na trybuny, co będzie oznaczało początek wznoszenia konstrukcji stadionu" - czytamy na portalu digisport.ro.

Zobacz również: Hiszpanie piszą o decyzji Lewandowskiego. "Okoliczności się zmieniły"

Obiekt pomieści 15 200 kibiców i zostanie sklasyfikowany w kategorii 4 UEFA, co oznacza, że będzie mógł gościć również mecze międzynarodowe. "Inwestycję, szacowaną na około 100 milionów euro, realizuje Narodowa Spółka Inwestycyjna we współpracy z Urzędem Miasta Pitesti i Ministerstwem Rozwoju. Stadion będzie pierwszą areną w Rumunii, która podczas meczów będzie korzystała wyłącznie z zielonej energii. To nowoczesny projekt, zaprojektowany jako kompletny kompleks sportowy, a nie tylko stadion" - dodano.

W ramach projektu uwzględniono m.in. panele słoneczne, stacje ładowania samochodów elektrycznych, 14 lóż VIP, 70 miejsc poświęconych mediom, halę wielofunkcyjną dla innych sekcji sportowych, czy około 550 miejsc parkingowych.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to prace zostaną zakończone w 2028 roku.