Powrót na stronę główną

Oto najcenniejszy klub świata. Właśnie opublikowano ranking

Poznaliśmy właśnie najcenniejszy klub świata. Sportico opublikowało najnowszy ranking 50 najbardziej wartościowych zespołów na świecie. Walka była bardzo zacięta, a różnice minimalne. Jednak zwycięzca mógł być tylko jeden. Nie brakuje zaskoczeń.
Fot. REUTERS/Isabel Infantes

Rankingi Sportico są jednymi z najbardziej prestiżowych i najbardziej wiarygodnych zestawień finansowych, analizujących wartość zawodników czy klubów m.in. piłkarskich. W zestawieniach dot. wartości rynkowych, brane pod uwagę są przychody, czy umowy sponsorskie.

Zobacz wideo Probierz uratował karierę Koseckiego? "Będę mu za to na zawsze wdzięczny"

Oto najcenniejszy klub na świecie

Teraz serwis przygotował ranking 50 najcenniejszych klubów na świecie. Rywalizacja była niezwykle zacięta, ale ostatecznie górą w tym zestawieniu jest Real Madryt, którego wartość wynosi 7,7 miliarda dolarów, czyli niespełna 30 miliardów złotych. Na drugim miejscu uplasowała się FC Barcelona, czyli odwieczny rywal Królewskich. Blaugrana została wyceniona na 6,65 mld dolarów, czyli około 25 miliardów złotych. Na najniższym stopniu podium, niespodziewanie, znalazł się Manchester United z wartością 6,47 mld dolarów (23,47 mld zł).

Tuż za nimi uplasował się Bayern Monachium - 5,78 mld dolarów (niecałe 21 mld złotych). Dalej plasują się kolejne kluby Premier League. Jedynym wyjątkiem jest ósme miejsce, które okupuje PSG o wartości 5 miliardów dolarów, czyli nieco ponad 18 miliardów złotych.

"50 najcenniejszych klubów piłkarskich na świecie jest wartych łącznie 95,5 mld dolarów. Pierwsze miejsce zajmuje Real Madryt z LaLiga z wartością 7,7 mld dolarów, natomiast ostatnie miejsce ex aequo zajmują Sunderland z Premier League oraz klub MLS St. Louis City FC, z wartością 675 mln dolarów. Wszystkie 15 najbogatszych drużyn pochodzi z Europy, ale MLS ma w sumie 18 klubów w pierwszej pięćdziesiątce, a tuż za nią plasuje się Premier League z 16 klubami" - czytamy w raporcie.

Pełen raport jest dostępny tutaj.

Tak wygląda Top 10 najcenniejszych klubów:

  • 1. Real Madryt, 7.7 miliarda dolarów, 1.308 miliarda przychodu w latach 2024–2025
  • 2. FC Barcelona, 6.65 miliarda dolarów, 1.088 miliarda dolarów
  • 3. Manchester United, 6.47 miliarda dolarów, 878 milionów dolarów
  • 4. Bayern Monachium, 5.78 miliarda dolarów, 971 milionów dolarów
  • 5. Liverpool, 5.74 miliarda dolarów, 926 milionów dolarów
  • 6. Manchester City, 5.7 miliarda dolarów, 914 milionów dolarów
  • 7. Arsenal, 5.43 miliarda dolarów, 909 milionów dolarów
  • 8. Paris Saint-Germain, 5 miliardów dolarów, 945 milionów dolarów
  • 9. Chelsea, 4 miliardy dolarów, 647 milionów dolarów
  • 10. Tottenham Horspur, 3,5 miliarda dolarów, 743 miliony dolarów

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.