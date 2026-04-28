Klub Polaków protestuje. 133 mecze pod lupą. Możliwy kompletny paraliż rozgrywek

Eredivisie nie wygląda na ligę, w której końcówka bieżącego sezonu będzie należeć do emocjonujących. Na kilka kolejek przed końcem trzeci z rzędu tytuł mistrzowski zdobyło PSV Eindhoven, a i w walce o utrzymanie wiadomo już bardzo wiele. Ale czy na pewno? Protest przedostatniej drużyny w tabeli może wywrócić rozgrywki do góry nogami.
Sprawa dotyczy meczu Go Ahead Eagles - NAC Breda, który został rozegrany 15 marca tego roku. Hat-trick Jakoba Breuma oraz trafienia Mathisa Suraya, Stefana Sigurdarsona i Jorisa Kramera dały gospodarzom niezwykle wysokie zwycięstwo nad drużyną, w której gra Daniel Bielica, a asystentem trenera jest Tomasz Kaczmarek. Goście mają jednak pretensje dotyczące występu obrońcy Go Ahead Eagles, Deana Jamesa.
Jak informuje ESPN, 25-latek od roku reprezentuje Indonezję. Przyjęcie indonezyjskiego obywatelstwa oznacza jednocześnie zrzeczenie się obywatelstwa holenderskiego. Oznacza to, że nie był on uprawniony do gry w Eredivisie od marca 2025 roku. Krajowa federacja piłkarska (KNVB) nie podjęła kroków dyscyplinarnych gdyż ani klub, ani sam piłkarz nie byli świadomi następstw rezygnacji z holenderskiego paszportu.
Co oczywiste, Breda domaga się rozegrania tego spotkania ponownie. W ich sytuacji w tabeli powtórzenie meczu jest niezwykle potrzebne. NAC jest bowiem przedostatnie i na trzy kolejki przed końcem sezonu traci aż pięć punktów zajmującego miejsce barażowe Telstaru. Działacze składają więc protesty do wyższych instancji - według holenderskich mediów, na wyrok sądu w Utrechcie trzeba będzie poczekać do przyszłego tygodnia.
Jeżeli protest zostanie uznany, rozgrywki Eredivisie może czekać prawdziwy armagedon. KNVB obawia się rewolucji, gdyż powtórzenie meczu Go Ahead Eagles - NAC Breda będzie prawdziwym precedensem. Jak podaje ESPN, w podobnej sytuacji co Dean James znajduje się jeszcze kilku świeżo upieczonych reprezentantów Indonezji, a zagrożonych weryfikacją wyniku będą aż 133 spotkania.
- Uważamy, że doprowadzi to do chaosu, ponieważ wiele innych klubów złożyło zastrzeżenia. Jeżeli NAC ma rację i wygra sprawę, inne kluby również będą zgłaszać wnioski do sądu. To mogłoby oznaczać, że rozgrywki nie będą mogły zostać dokończone - stwierdziła Marianne van Leeuwen, prawniczka związana z KNVB.