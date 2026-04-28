Klub Polaków protestuje. 133 mecze pod lupą. Możliwy kompletny paraliż rozgrywek

Eredivisie nie wygląda na ligę, w której końcówka bieżącego sezonu będzie należeć do emocjonujących. Na kilka kolejek przed końcem trzeci z rzędu tytuł mistrzowski zdobyło PSV Eindhoven, a i w walce o utrzymanie wiadomo już bardzo wiele. Ale czy na pewno? Protest przedostatniej drużyny w tabeli może wywrócić rozgrywki do góry nogami.

Sprawa dotyczy meczu Go Ahead Eagles - NAC Breda, który został rozegrany 15 marca tego roku. Hat-trick Jakoba Breuma oraz trafienia Mathisa Suraya, Stefana Sigurdarsona i Jorisa Kramera dały gospodarzom niezwykle wysokie zwycięstwo nad drużyną, w której gra Daniel Bielica, a asystentem trenera jest Tomasz Kaczmarek. Goście mają jednak pretensje dotyczące występu obrońcy Go Ahead Eagles, Deana Jamesa.

Holenderski klub protestuje. Chodzi o paszport

Jak informuje ESPN, 25-latek od roku reprezentuje Indonezję. Przyjęcie indonezyjskiego obywatelstwa oznacza jednocześnie zrzeczenie się obywatelstwa holenderskiego. Oznacza to, że nie był on uprawniony do gry w Eredivisie od marca 2025 roku. Krajowa federacja piłkarska (KNVB) nie podjęła kroków dyscyplinarnych gdyż ani klub, ani sam piłkarz nie byli świadomi następstw rezygnacji z holenderskiego paszportu.

Co oczywiste, Breda domaga się rozegrania tego spotkania ponownie. W ich sytuacji w tabeli powtórzenie meczu jest niezwykle potrzebne. NAC jest bowiem przedostatnie i na trzy kolejki przed końcem sezonu traci aż pięć punktów zajmującego miejsce barażowe Telstaru. Działacze składają więc protesty do wyższych instancji - według holenderskich mediów, na wyrok sądu w Utrechcie trzeba będzie poczekać do przyszłego tygodnia.

133 mecze do powtórki?

Jeżeli protest zostanie uznany, rozgrywki Eredivisie może czekać prawdziwy armagedon. KNVB obawia się rewolucji, gdyż powtórzenie meczu Go Ahead Eagles - NAC Breda będzie prawdziwym precedensem. Jak podaje ESPN, w podobnej sytuacji co Dean James znajduje się jeszcze kilku świeżo upieczonych reprezentantów Indonezji, a zagrożonych weryfikacją wyniku będą aż 133 spotkania.

- Uważamy, że doprowadzi to do chaosu, ponieważ wiele innych klubów złożyło zastrzeżenia. Jeżeli NAC ma rację i wygra sprawę, inne kluby również będą zgłaszać wnioski do sądu. To mogłoby oznaczać, że rozgrywki nie będą mogły zostać dokończone - stwierdziła Marianne van Leeuwen, prawniczka związana z KNVB.