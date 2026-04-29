UEFA może wykluczyć włoskie kluby z pucharów. Oto powód

Piłkarskie Włochy żyją obecnie sędziowskim skandalem. Gianluca Rocchi, koordynator arbitrów w Serie A oraz Serie B od 2021 roku, jest podejrzewany o oszustwo. W dodatku na skutek skali problemów we włoskim futbolu, tamtejsza federacja może zaraz znaleźć się pod kontrolą zewnętrznego komisarza. Sprawa zrobiła się tak poważna, że według dziennika "Corriere della Sera" w najgorszym wypadku kraj ten może nawet utracić rolę współorganizatora Euro 2032!
Czy Gianluca Rocchi faworyzował Inter Mediolan? To pytanie pada we włoskich mediach sportowych obecnie bardzo często. Rocchi był od 2021 roku koordynatorem sędziów na dwóch najwyższych poziomach rozgrywkowych i miał wykorzystywać swoją władzę, by sprzyjać Interowi. Przydzielać do ich spotkań sędziów sprzyjających obecnemu liderowi Serie A i pomagać mu unikać arbitrów, których uznano za nieprzychylnych. Według zarzutów mu stawianych były też mecze innych drużyn, gdy bezprawnie ingerował np. w pracę systemu VAR

Włoski futbol nękany problemami. UEFA zaraz może ich pognębić

Całą sprawą zajmuje się już prokuratura w Mediolanie, a Rocchi ustąpił ze stanowiska, choć do winy się nie przyznał. To kolejna część chaosu we włoskiej piłce. Przypomnijmy, że tamtejsza federacja (FIGC) nie ma obecnie prezesa, gdyż Gabriele Gravina zrezygnował ze stanowiska po przegranych z Bośnią i Hercegowiną barażach o awans na mundial. Jak donosi dziennik "Corriere della Sera" Włoski Narodowy Komitet Olimpijski rozważa wprowadzenie zarządu komisarycznego nad Włoską Federacją Piłki Nożnej. Oznaczałoby, że obecne tymczasowe władze straciłyby znaczenie, a kontrolę przejąłby zewnętrzny komisarz, do czasu wyboru nowego prezesa. 

Ceferin postawił sprawę jasno ws. Euro 2032

Jeśli to się stanie, Włochom grozić będą potężne konsekwencje ze strony UEFA. - Prezydent UEFA Aleksander Ceferin rozmawiał już z szefem Serie A Ezio Simonellim. Jeśli zarząd komisaryczny wejdzie w życie, decyzja o przyznaniu Włochom roli współgospodarza Euro 2032 zostanie cofnięta, a włoskim klubom będzie grozić wykluczenie z europejskich pucharów - czytamy. 

Włosi mają w 2032 roku zorganizować mistrzostwa Europy wraz z Turcją. Nie wiadomo na ten moment, co ewentualne pozbawianie ich turnieju dokładnie mogłoby oznaczać: czy Turcja wzięłaby cały turniej na siebie, czy zostałby wyłoniony inny współgospodarz. 

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

