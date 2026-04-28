Kolejna afera przed MŚ. "Wszystko pod okiem FIFY"

Od samego początku mundial w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych wywołuje sporo kontrowersji. Niedawno wybuchła afera biletowa, przez którą kibice czuli się "oszukani", "zmanipulowani" i "wykorzystani". FIFA miała wprowadzić ich w błąd w kwestii przydziału biletów i planów miejsc. "Z map wynika, że bilety kategorii 1, najdroższe, mogą zapewnić miejsca w dowolnej części dolnej części stadionu lub, w niektórych obiektach, w najlepszych sektorach na poziomie 200. Jednak w zeszłym tygodniu, kiedy FIFA przeniosła bilety na konkretne miejsca w określonych sektorach, wielu kibiców otrzymało niekorzystne miejsca, np. w narożnikach lub za bramką. Niektórzy posiadacze biletów kategorii 1 zostali umieszczeni w sektorach, które w pewnym momencie oznaczono kolorami jako Kategoria 2" - opisywał "The Athletic".

Zobacz wideo Największe ligi zbuntują się przeciwko FIFA? Żelazny: Raczej nie pójdzie w stronę bojkotu

Horrendalne ceny za bilety na finał mistrzostw świata

W październiku ubiegłego roku dziennikarze tego serwisu podawali, że bilety na finał mistrzostw świata, w zależności od kategorii, będą się wahać od 7,5 tys. złotych do aż 25 tysięcy złotych. To jednak nie wszystko. Profil BuckarooBanzai umieścił w serwisie X screenshota z przedziałem cen na oficjalnej platformie do odsprzedaży biletów FIFA.

Aktualnie za bilet na finał mistrzostw świata trzeba zapłacić nawet 2,3 mln dolarów, czyli niespełna 8,5 mln złotych. "Podkreślam, to nie są wejściówki z drugiej ręki, tylko oficjalna strona. Gdy ktoś kupił wejściowi VIP odpowiednio wcześniej, to wyszedł na tym lepiej, niż kupując teraz np. bilet kategorii 3" - zauważył.

Później wyjaśnił, że to nie są bilety z drugiej ręki, tylko możliwość odkupienia miejsca na finałowy mecz. "Dużo osób chyba nie wie, jak to wygląda. To nie są bilety z drugiej ręki. Posiadacz biletów nie ma ich jeszcze tak naprawdę w posiadaniu. Odsprzedaje jedynie możliwość kupna. Do połowy/końca maja wszystkie bilety należą do FIFA. Wszystko dzieje się pod okiem FIFY" - zakończył.

Zobacz też: Tak FIFA oszukała Amerykanów. Zaraz będą bić na alarm

Co do afery biletowej, to FIFA poinformowała "The Athletic", że "jej orientacyjne mapy kategorii mają pomóc kibicom zrozumieć, gdzie na stadionie mogą znajdować się ich miejsca. Mapy te mają służyć jako wskazówki, a nie dokładny układ miejsc, i odzwierciedlać ogólny zasięg każdej kategorii biletów na stadionie" - usłyszał serwis w odpowiedzi.

Mistrzostwa świata rozpoczną się 11 czerwca, a finał zaplanowano na 19 lipca 2026 roku. W meczu otwarcia zagrają reprezentacje Meksyku i RPA. Niestety Polska nie zakwalifikowała się na ten turniej. Biało-Czerwoni polegli w starciu ze Szwecją w finale baraży.