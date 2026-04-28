Walczą o awans. Zwolnili trenera tuż przed końcem sezonu

KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski od upadku w sezonie 2011/12 nie może powrócić na poziom przynajmniej drugoligowy. Na boiskach 3. ligi klub występuje już od 13 lat, a najbliżej awansu był w sezonie 2015/16 - wówczas KSZO zajął drugą lokatę. W bieżących rozgrywkach jednak sytuacja się zmieniła.

Zespół w czerwcu 2025 roku przejął Artur Renkowski, a efekty widoczne były niemal natychmiast. Po 28 kolejkach KSZO zajmuje drugą lokatę, która daje możliwość gry w barażach o 2. ligę. Na koncie klubu z Ostrowca Świętokrzyskiego widnieje 59 oczek, a do liderującej Avii Świdnik tracą cztery punkty.

Absurdalna decyzja trzecioligowca. Zwolnili trenera walczącego o awans

W końcówce sezonu jednak o awans nie będzie walczyć dotychczasowy szkoleniowiec. Klub po remisie 1:1 z ligowym średniakiem - Pogonią-Sokołem Lubaczów - niespodziewanie postanowił zwolnić Artura Renkowskiego z funkcji pierwszego trenera.

- Zawsze podkreślałem, że są to bardzo trudne decyzje i zawsze broniłem trenerów – dlatego takie rozstania nigdy nie są łatwe. Odejście trenera to również porażka prezesa, sztabu oraz samych zawodników. Drużyna nie potrzebuje w tym momencie rewolucji, a jedynie impulsu. Dlatego rolę pierwszego trenera powierzamy Łukaszowi Tarkowskiemu - powiedział prezes KSZO Piotr Chorab na łamach oficjalnej strony klubu.

Z Ostrowcem Świętokrzyskim pożegnał się również dyrektor sportowy Kamil Bartoszuk, który po ogłoszeniu decyzji o rozstaniu z trenerem Renkowskim postanowił złożyć rezygnację ze stanowiska. Klub przyjął dymisję pracownika, który spędził w KSZO niemal trzy lata.

- Serdecznie chciałbym podziękować trenerowi Arturowi Renkowskiemu za współpracę, a zwłaszcza za to, że w lipcu 2025 roku w krótkim czasie zorganizował drużynę, która dziś może walczyć o najwyższe cele. Wielkie ukłony i podziękowania kieruję również do Kamila Bartoszuka za jego pracę na rzecz klubu, w którym spędził niespełna trzy lata, potwierdzając tym samym, że jest bardzo dobrym pracownikiem - podziękował odchodzącym Chorab.

Do końca sezonu 2025/26 pozostało pięć kolejek. KSZO zmierzy się z Siarką Tarnobrzeg, Wisłą II Kraków, Chełmianką Chełm, Sokołem Kolbuszowa Dolna, Cracovią II Kraków i Spartą Kazimierza Wielka. O awans piłkarze z Ostrowca Świętokrzyskiego powalczą pod wodzą Łukasza Tarkowskiego.

