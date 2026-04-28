Na niespełna dwa miesiące przed rozpoczęciem mistrzostw świata narastają kontrowersje związane z udziałem reprezentacji Iranu oraz osób powiązanych z jej zapleczem organizacyjnym. Sprawa dotyczy przede wszystkim Mehdiego Taja, obecnego szefa irańskiej federacji piłkarskiej, który w przeszłości był dowódcą Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Specjalne pozwolenie od Kanady

Jak informują źródła rządowe cytowane przez Iran International, działacz otrzymał wyjątkowe zezwolenie na wjazd do Kanady, gdzie odbędzie się 76. Kongres FIFA. W normalnych warunkach nie miałby prawa przekroczyć granicy tego kraju.

Kanadyjskie władze przyznały mu tzw. Temporary Resident Permit (TRP), czyli dokument umożliwiający czasowy pobyt osobom objętym zakazem wjazdu. Tego typu zezwolenie wydawane jest wyłącznie w szczególnych przypadkach i wiąże się z dodatkowymi restrykcjami, takimi jak obowiązek meldowania się w trakcie pobytu.

Decyzja ta wywołała duże poruszenie, ponieważ kariera działacza od lat łączy sport z irańskim aparatem polityczno-wojskowym, co budzi poważne wątpliwości w kontekście bezpieczeństwa. Do sprawy odniósł się sekretarz stanu USA, Marco Rubio, który jasno rozdzielił sytuację piłkarzy od osób z ich otoczenia.

Podkreślił, że sama reprezentacja Iranu będzie mogła uczestniczyć w mundialu, jednak osoby powiązane z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej nie otrzymają wizy do Stanów Zjednoczonych. Zaznaczył jednocześnie, że USA nie blokują udziału Iranu jako drużyny.

Kluczowy kongres FIFA w Vancouver. Infantino jest dobrej myśli

Już w najbliższy czwartek w Vancouver odbędzie się 76. Kongres FIFA, jedno z najważniejszych wydarzeń dla światowej piłki nożnej. W programie znalazły się m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2025 rok, budżetu na 2027 rok, a także kwestie walki z rasizmem i logistyki transportu kibiców podczas turnieju.

Jednym z najbardziej drażliwych tematów pozostaje jednak udział Iranu w mundialu. Obecność szefa irańskiej federacji na kongresie może odegrać istotną rolę w zakulisowych negocjacjach dotyczących organizacji pobytu drużyny. Dobrej myśli jest Gianni Infantino, prezydent FIFA.

15 kwietnia, na marginesie konferencji zorganizowanej przez stację telewizyjną CNBC, Infantino podkreślił, że nie będzie zmian w obsadzie mundialu. - Iran przyjedzie, to pewne - przekazał, cytowany przez RMC Sport.

- Mamy nadzieję, że do rozpoczęcia rozgrywek [11 czerwca - przyp.red.] sytuacja będzie spokojna, co bardzo by pomogło. Iran musi przyjechać, reprezentują swój naród, zakwalifikowali się, zawodnicy chcą grać - wyjaśnił prezydent FIFA.

Choć do rozpoczęcia turnieju pozostało jeszcze kilka tygodni, sytuacja wokół Iranu pokazuje, jak bardzo polityka przenika dziś świat sportu. Decyzje dotyczące wiz, bezpieczeństwa i udziału poszczególnych osób mogą mieć realny wpływ na przebieg jednej z najważniejszych imprez sportowych na świecie.

Najbliższe dni i decyzje zapadające podczas kongresu FIFA mogą okazać się kluczowe dla udziału Iranu w mundialu 2026. Wcześniej tamtejsza federacja zapowiadała bojkot mistrzostw, ale coraz więcej wskazuje na to, że Iran przyjedzie do USA. W grupie G ma zmierzyć się z Belgią, Egiptem i Nową Zelandią.