0:3 przelało czarę goryczy. Gigant zwalnia trenera na trzy kolejki przed końcem sezonu

Klub ze Stambułu nie od dziś ma wielkie ambicje. I jest zarządzany w dość ekstrawagancki sposób. Po kompromitującej porażce w wybitnie prestiżowym meczu z Galatasaray (0:3) postanowiono rozstać się nie tylko z trenerem głównym, ale także z całym sztabem oraz pionem sportowym.

Fenerbahce z rewolucją kadrą tuż przed końcem sezonu

O tym, jak specyficzna jest turecka liga wie cała armia polskich piłkarzy, którzy zdecydowali się na wyjazd do tego kraju. Fanatyczni kibice, ekscentryczni prezesi, którzy często zapominają o wypłatach dla zawodników - to tamtejsza codzienność. Jednak to, co stało się u "Żółtych kanarków" także zapisze się w przepastnej historii tamtejszej ligi.

Zaledwie dzień po porażce z lokalnym rywalem, ekipą Galatasaray, zespół Fenerbahce wystosował oficjalne oświadczenie:

"Zgodnie z decyzjami podjętymi na posiedzeniu naszego zarządu: zakończyliśmy współpracę z naszym trenerem Domenico Tedesco oraz jego sztabem szkoleniowym. Podjęto również decyzję o rozstaniu się z Dyrektorem Sportowym Devinem Ozekiem oraz Koordynatorem ds. Piłki Nożnej Berke Celebim. Dziękujemy im za wkład w rozwój naszego klubu i życzymy sukcesów w dalszej karierze zawodowej" - czytamy.

"Nasz asystent trenera, Zeki Murat Gole, poprowadzi drużynę w pozostałych meczach sezonu" - dodano.

Poziom zdenerwowania po 0:3 z "Galatą" musiał być więc ogromny. Tym bardziej, że zaledwie pięć dni przed tą porażką Fenerbahce po dogrywce odpadł z ćwierćfinału Pucharu Turcji po konfrontacji z niezbyt silną ekipą Konyasporu.

Tuż po spotkaniu z Galatasaray opublikowano oświadczenie byłego już trenera Domenico Tedesco. 40-latek gęsto tłumaczył się z zawstydzającej porażki:

- Po tym, jak rzut karny został zmarnowany, coś pękło. Ich pierwsza bramka padła z autu. Trudno zrozumieć, co wydarzyło się w drugiej połowie. Niełatwo jest mieć rzut karny, a potem grać w dziesiątkę. Potem był gol samobójczy. To szaleństwo, że nie udało nam się dziś strzelić gola. Był zmarnowany rzut karny i mieliśmy co najmniej trzy klarowne okazje. Mieliśmy sytuacje sam na sam z bramkarzem. Jeśli strzelisz co najmniej jedną lub dwie bramki i nie stracisz żadnej, wygrywasz w takich meczach, ale musimy przyznać, że Galatasaray też było dobre. Graliśmy dziś wieczorem z dobrym przeciwnikiem - przyznał Tedesco, co nie mogło uspokoić szefów stambulskiego klubu.

40-latek pracował w ekipie z Sukru Saracoglu od września 2025 roku. Pod koniec sierpnia zwolniono tam Jose Mourinho.

"Fenerbahce zwolniło trenera Domenico Tedesco. Niestety. Czuję rozczarowanie. Ten klub to mem. W takich warunkach nie da się nic zbudować" - napisał w portalu X znawca tureckiej piłki i fan "Żółtych kanarków", Krzysztof Gerlak.

W tureckiej lidze Fenerbahce traci do liderującego Galatasaray 7 punktów i teoretycznie ma jeszcze szanse na mistrzostwo. Do końca sezonu zostały bowiem 3 spotkania. W kolejnym meczu drużyna tymczasowego trenera Zekiego Murata Gole w sobotę 2 maja o godzinie 19 podejmie zespół Istanbul BB.