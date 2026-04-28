Polacy mogą poczuć déja vu. "Nie jedźcie tam, bo wrócicie w trumnach"

Kibice, którzy pamiętają atmosferę przed Euro 2012, mogą poczuć déja vu. Brakuje tylko Sola Campbella, który znów powiedziałby fanom: "Nie jedźcie tam, bo wrócicie w trumnach".

Amerykańska Unia Wolności Obywatelskich (ACLU), Amnesty International i 120 innych organizacji pozarządowych wydały oświadczenie w sprawie rozpoczynającego się w czerwcu w USA, Meksyku i Kanadzie mundialu. Ostrzegają w nim fanów przed "rosnącym autorytaryzmem i narastającą przemocą" w USA. Przestrzegają przed przyjazdem na turniej z uwagi na "pogarszające się przestrzeganie praw człowieka w Stanach Zjednoczonych oraz brak znaczących działań i konkretnych gwarancji FIFA, miast gospodarzy czy rządu USA".

REKLAMA

FIFA nic nie robi. "Cisza jest ogłuszająca"

– FIFA deklaruje poparcie dla przestrzegania praw człowieka, a jednocześnie utrzymuje bliskie relacje z administracją Donalda Trumpa, narażając miliony ludzi na skrzywdzenie i naruszenie ich podstawowych praw – powiedział, cytowany w serwisie Al-Dżazira, Jamil Dakwar, dyrektor programu praw człowieka ACLU. – Nadużycia administracji Trumpa nadal zagrażają naszym społecznościom, turystom i kibicom. Najwyższy czas, aby FIFA wykorzystała swoją pozycję, by przeforsować znaczące zmiany polityki i wymusić wiążące zapewnienia, które sprawią, że ludzie będą czuć się bezpiecznie podczas podróży i oglądania meczów.

Jennifer Li z organizacji Dignity 2026 mówi natomiast: – Wciąż czekamy na publiczne zobowiązanie FIFA i organizatorów z miast gospodarzy, dotyczące planów ochrony mieszkańców, pracowników i gości. Cisza jest ogłuszająca.

– Ten turniej niesie ze sobą ogromne ryzyko – stwierdza z kolei Steve Cockburn z Amnesty International, cytowany przez agencję Reutersa. – Nie można mówić, że to będą bezpieczne, wolne i równe mistrzostwa, ani też inkluzywne, co obiecywano osiem lat temu, gdy zostały przyznane. Sytuacja wyglądała zupełnie inaczej nawet 18 miesięcy temu. To głęboko niepokojący okres w USA i z pewnością fani, którzy przyjadą cieszyć się mistrzostwami świata, to odczują.

Ostrzegają kibiców przed ICE

Obawy organizacji praw człowieka wzbudzają przede wszystkim działania imigracyjnej agencji ICE. Jak organizacje przypomniały w oświadczeniu, w ubiegłym roku 500 tys. osób zostało deportowanych z USA. W dodatku podczas działań ICE w Minnesocie zginęło dwoje protestujących przeciwko działalności agentów aktywistów.

– Potrzebujemy jasnych zapewnień, że ICE nie będzie działać w pobliżu stadionów, aby ludzie mogli uczestniczyć [w piłkarskim święcie] bez obaw przed arbitralnym aresztowaniem lub deportacją – dodał Cockburn.

Organizacje praw człowieka wskazują, że kibice wybierający się do USA narażają się na: arbitralną odmowę wjazdu do kraju, zatrzymanie i deportację, przeszukania – w tym urządzeń elektronicznych i sprawdzanie zamieszczonych treści w serwisach społecznościowych. Ryzykują też "przemocowe i niekonstytucyjne" egzekwowanie przepisów imigracyjnych, które "profilowane jest rasowo". Oświadczenie przestrzega też przed ośrodkami detencyjnymi dla imigrantów, gdzie zatrzymani są narażeni na złe traktowanie i szykany.

Organizacje wskazują na problemy z przestrzeganiem praw człowieka nie tylko w USA. – Meksyk ma długą historię naruszeń praw człowieka, związanych z misjami sił zbrojnych, w tym zaginięciami i torturami –powiedział Cockburn.

"Absurdalna taktyka straszenia"

W Kanadzie natomiast mundial ma pogorszyć sytuację bezdomnych. Organizacje obawiają się, że powtórzy się sytuacja z igrzysk w Vancouver, podczas których bezdomni zostali usunięci z centrum miasta. Teraz krajowe władze nałożyły również ograniczenia dotyczące pokojowych protestów i zgromadzeń, mając tu na względzie przede wszystkim obawy, że mundial będzie okazją do demonstracji przeciwko izraelskim zbrodniom w Palestynie.

W odpowiedzi na zarzuty rzecznik Białego Domu Davis Ingle stwierdził: – Prezydent Trump skupia się na tym, by [zbliżające się] mistrzostwa były nie tylko niesamowitym doświadczeniem dla wszystkich fanów i gości, ale także najbezpieczniejszymi i najlepiej zabezpieczonymi w historii. Żadna absurdalna taktyka straszenia prowadzona przez liberalne grupy aktywistów i lewicowe media tego nie zmieni.

Natomiast ze strony kanadyjskiej wypowiedziało się biuro Ministra Bezpieczeństwa Publicznego. Zapewniło, że Kanada organizuje mistrzostwa "odzwierciedlające nasze wartości poszanowania praw człowieka, inkluzywności i rządów prawa. Traktujemy te kwestie poważnie i aktywnie współpracujemy ze wszystkimi szczeblami rządu, organami ścigania oraz organizacjami społecznymi, aby zapewnić bezpieczeństwo turnieju, sprawiedliwość i przyjazność dla wszystkich".

- Przekonanie, że wizyta w Ameryce stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa, nie jest ostrzeżeniem w dobrej wierze, lecz taktyką polityczną, mającą na celu wyrządzenie szkód ekonomicznych – skomentował z kolei Geoff Freeman, dyrektor generalny US Travel Association.

Oświadczenie organizacji broniących praw człowieka mocno zabolało branżę turystyczną w USA, która i tak ma obawy, czy na turniej nie ściągną miliony kibiców, jak to obiecywał szef FIFA Gianni Infantino. Na razie nie ma znaczącego wzrostu rezerwacji na czerwiec i lipiec w porównaniu z ubiegłym rokiem.

– Nie wzywamy ludzi, żeby nie przyjeżdżali. Nie mówimy im, żeby nie cieszyli się turniejem – mówi Cockburn. – Naprawdę mam nadzieję, że fani przyjadą i będą się dobrze bawić. Tu chodzi o pokazanie rzeczywistości i jej ocenienie.

Polacy też to przeżywali

Polacy, którzy pamiętają przygotowania do Euro 2012, mogą mieć poczucie déja vu. Przecież podobne oświadczenia organizacje praw człowieka wydawały przed mistrzostwami Europy, które gościły Polska i Ukraina.

Kate Allen, dyrektor brytyjskiego oddziału Amnesty International, mówiła wtedy: - Euro 2012 to dla kibiców i ich rodzin szansa na wzięcie udziału w prawdziwym piłkarskim święcie. Niestety, smutna rzeczywistość jest taka, że rasizm pozostaje w Polsce na porządku dziennym, a w tym kraju dochodzi do wielu przypadków ksenofobii, także w związku z futbolem.

– Są również zastrzeżenia co do działania polskiej policji. Wiele razy była oskarżana o nadużywanie siły. Kibice, którzy wybierają się na mistrzostwa do Polski, muszą być świadomi, że ich doświadczenia z siłami porządkowymi mogą daleko odbiegać od tego, co spotkali w Wielkiej Brytanii – dodała Allen.

Brytyjska telewizja publiczna wyemitowała też film pod tytułem "Stadiony nienawiści", w którym przedstawiła Polskę i Ukrainę jako siedliska ksenofobii, rasizmu i antysemityzmu. Przed jego emisją przeprowadziła także wywiad z Solem Campbellem, byłym reprezentantem Anglii, który na pytanie: "Czy uważasz, że UEFA popełniła błąd, przyznając Euro 2012 Polsce i Ukrainie?", odpowiedział: "Tak, bo powinni powiedzieć: »Jeśli chcecie tego turnieju, musicie rozwiązać swoje problemy. Dopóki nie zobaczymy wyraźnego postępu, nigdy nie damy wam mistrzostw. Nie zasługujecie na tak prestiżowy turniej«". Natomiast, odnosząc się angielskich kibiców, Campbell powiedział: "Zostańcie w domu, oglądajcie mecze w telewizji. Nawet nie ryzykujcie wyjazdu, bo możecie wrócić w trumnach".

Tej atmosferze uległ nawet brytyjski rząd. Ministerstwo spraw zagranicznych wydało przed Euro 2012 zalecenie, by "podróżujący azjatyckiego i afrykańsko-karaibskiego pochodzenia zachowali szczególną ostrożność".

Mimo obaw i przestróg kibice do Polski i Ukrainy przyjechali, a turniej odbył się bez żadnych incydentów na tle rasistowskim. Nie było też skarg na działanie polskiej czy ukraińskiej policji.