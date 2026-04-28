Mundial za pasem, a FIFA nie przestaje zaskakiwać. Z jasnych przyczyn w ostatnich tygodniach najwięcej mówi się o tym, czy reprezentacja Iranu zagra na mistrzostwach świata w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Kiedy zapadnie ostateczna decyzja? Tego tak naprawdę nie wiemy. Jedno jest pewne - musi to się stać w najbliższych dniach bądź tygodniach, tak aby FIFA mogła zareagować na potencjalną absencję Irańczyków, którzy na domiar złego wszystkie mecze fazy grupowej rozgrywać mają w USA.

Zobacz wideo Wzruszający gest Władimira Semirunnija na streamie Łatwoganga. "Nie mam kasy, ale chcę dać coś wartościowego"

FIFA szykuje istotną zmianę na mundialu

Według najnowszych doniesień dziennika "The Athletic" światowa federacja chce zrewolucjonizować kwestię pauzowania po otrzymaniu żółtych kartek w trakcie najbliższego mundialu. Zmiana ta ma obejmować fazę pucharową turnieju. Jak dotychczas żółte kartki "zerowały się" zawodnikom po ćwierćfinałach. Najnowszy pomysł mówi o tym, by taka sytuacja miała miejsce bezpośrednio po fazie grupowej.

Jak informuje "The Athletic" nowe zasady mają zostać poddane dyskusji i głosowaniu podczas posiedzenia Rady FIFA we wtorek. "Nowe zasady dotyczące zawieszeń za zgromadzone żółte kartki podczas tegorocznych mistrzostw w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku mają zostać omówione i zatwierdzone na posiedzeniu Rady FIFA w Vancouver we wtorek" - donosi dziennik.

Niewątpliwie taki projekt został niejako wymuszony prze zwiększenie ilości uczestników podczas MŚ. Podczas tegoroczego turnieju obejrzymy aż 48 drużyn, co stanowi ogromną zmianę względem ostatniego mundialu w Katarze, gdzie brały udział 32 państwa.

Próby zwiększenia atrakcyjności

Ponadto jak donoszą Amerykanie kolejnym celem jest dodatkowe uatrakcyjnienie turnieju. Działania podejmowane przez FIFA w zakresie zawieszenia na kartki mają zmniejszyć ryzyko nieobecności zawodników w meczach fazy pucharowej.

"Gdyby organ zarządzający światowym futbolem nie podjął próby zmiany, wówczas zawodnik, który otrzyma dwie żółte kartki w pięciu meczach przed dotarciem do ćwierćfinału, zostałby zawieszony. Jednak wprowadzenie drugiego okresu amnestii po fazie grupowej oznaczałoby, że zawodnik musiałby otrzymać żółte kartki w dwóch z trzech meczów fazy grupowej lub w dwóch meczach 1/16 finału, 1/8 finału i ćwierćfinałach, aby otrzymać zawieszenie" - tłumaczy Dan Sheldon, korespondent "The Athletic".

Mistrzostwa świata w USA, Kanadzie oraz Meksyku rozpoczną się 11 czerwca i potrwają do 19 lipca. Niestety będzie to pierwszy od 12 lat mundial bez Polaków, którzy przegrali mecz o awans w barażach ze Szwecją 2:3.