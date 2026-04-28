Mundial za pasem, a FIFA nie przestaje zaskakiwać. Z jasnych przyczyn w ostatnich tygodniach najwięcej mówi się o tym, czy reprezentacja Iranu zagra na mistrzostwach świata w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Kiedy zapadnie ostateczna decyzja? Tego tak naprawdę nie wiemy. Jedno jest pewne - musi to się stać w najbliższych dniach bądź tygodniach, tak aby FIFA mogła zareagować na potencjalną absencję Irańczyków, którzy na domiar złego wszystkie mecze fazy grupowej rozgrywać mają w USA.
Według najnowszych doniesień dziennika "The Athletic" światowa federacja chce zrewolucjonizować kwestię pauzowania po otrzymaniu żółtych kartek w trakcie najbliższego mundialu. Zmiana ta ma obejmować fazę pucharową turnieju. Jak dotychczas żółte kartki "zerowały się" zawodnikom po ćwierćfinałach. Najnowszy pomysł mówi o tym, by taka sytuacja miała miejsce bezpośrednio po fazie grupowej.
Jak informuje "The Athletic" nowe zasady mają zostać poddane dyskusji i głosowaniu podczas posiedzenia Rady FIFA we wtorek. "Nowe zasady dotyczące zawieszeń za zgromadzone żółte kartki podczas tegorocznych mistrzostw w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku mają zostać omówione i zatwierdzone na posiedzeniu Rady FIFA w Vancouver we wtorek" - donosi dziennik.
Niewątpliwie taki projekt został niejako wymuszony prze zwiększenie ilości uczestników podczas MŚ. Podczas tegoroczego turnieju obejrzymy aż 48 drużyn, co stanowi ogromną zmianę względem ostatniego mundialu w Katarze, gdzie brały udział 32 państwa.
Ponadto jak donoszą Amerykanie kolejnym celem jest dodatkowe uatrakcyjnienie turnieju. Działania podejmowane przez FIFA w zakresie zawieszenia na kartki mają zmniejszyć ryzyko nieobecności zawodników w meczach fazy pucharowej.
"Gdyby organ zarządzający światowym futbolem nie podjął próby zmiany, wówczas zawodnik, który otrzyma dwie żółte kartki w pięciu meczach przed dotarciem do ćwierćfinału, zostałby zawieszony. Jednak wprowadzenie drugiego okresu amnestii po fazie grupowej oznaczałoby, że zawodnik musiałby otrzymać żółte kartki w dwóch z trzech meczów fazy grupowej lub w dwóch meczach 1/16 finału, 1/8 finału i ćwierćfinałach, aby otrzymać zawieszenie" - tłumaczy Dan Sheldon, korespondent "The Athletic".
Mistrzostwa świata w USA, Kanadzie oraz Meksyku rozpoczną się 11 czerwca i potrwają do 19 lipca. Niestety będzie to pierwszy od 12 lat mundial bez Polaków, którzy przegrali mecz o awans w barażach ze Szwecją 2:3.