Wojciech Szczęsny na początku października 2024 roku dołączył do FC Barcelony w roli "strażaka" po kontuzji Marca-Andre ter Stegena. Początkowo miejsce w podstawowym składzie "Dumy Katalonii" miał Inaki Pena, ale później rywalizację o miano bramkarza numer jeden wygrał właśnie Polak. Szczęsny mocno pomógł drużynie w poprzednim sezonie, ale teraz również jest uważany za ważnego gracza. Zgodził się bowiem na rolę zmiennika Joana Garcii, a przy tym udziela Hiszpanowi mnóstwo wskazówek.

Flick upomniał Szczęsnego. "Usiądź"

Szczęsny jest także gwarantem luźnej atmosfery i wielu żartów. Koledzy z drużyny to doceniają, ale ostatnio polski bramkarz podpadł Hansiemu Flickowi. Kiedy Barcelona grała z Getafe i Marcus Rashford po asyście Roberta Lewandowskiego strzelił gola na 2:0, to Szczęsny wstał z ławki rezerwowych i zasugerował trenerowi, że chciałby wejść na boisko. Była wówczas 75. minuta.

Jego zachowanie wywołało uśmiech w sztabie FC Barcelony, ale Flick nie miał wesołej miny. Natychmiast nakazał Szczęsnemu wrócić na swoje miejsce. "Słuchaj. Proszę, usiądź" - miał powiedzieć szkoleniowiec do 36-latka.

Na platformie X kibice byli wyraźnie rozbawieni tym, co zrobił Szczęsny. "Będę za nim tęsknić, gdy odejdzie", "Ten koleś ma niezłe poczucie humoru" - to przykładowe komentarze kibiców.

Barcelona o krok od mistrzostwa Hiszpanii

Zwycięstwo z Getafe (2:0) przybliżyło FC Barcelonę do obrony mistrzostwa Hiszpanii. Obecnie podopieczni Flicka mają 85 punktów, co daje 11 "oczek" przewagi nad Realem Madryt. Do końca sezonu pozostało pięć kolejek, więc tylko kataklizm mógłby zabrać Blaugranie tytuł.

Szczęsny natomiast po cichu może liczyć choćby na jedną szansę gry na koniec rozgrywek. Pozostaje tylko pytanie, czy Flick się do tego przychyli.