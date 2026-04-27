Media: Tak Haditaghi wzmacnia Pogoń. Wielki powrót do Ekstraklasy

"Z dniem 26 marca Patryk Czubak przestał pełnić funkcję pierwszego trenera Polonii Bytom. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron" - informował I-ligowy klub. 33-latek zastąpił na ławce Łukasza Tomczyka, ale już po sześciu meczach musiał pożegnać się z posadą. Nie odniósł bowiem ani jednego zwycięstwa. W ostatnich tygodniach dywagowano w sprawie jego przyszłości. Właśnie pojawiły się konkretne informacje.

Jak donosi Piotr Koźmiński z Goal.pl, Czubak wróci do Ekstraklasy, w której pracował jeszcze na początku tego sezonu. Tym razem zasili inny klub. Ba, nie będzie występował w roli pierwszego trenera, a asystenta. Dokąd trafi? "Z naszej wiedzy wynika, że nowym, pierwszym asystentem Thomasa Thomasberga, będzie Patryk Czubak. Wprawdzie w ostatnich dniach mówiło się też o innych klubach zainteresowanych jego usługami, ale trafi ostatecznie do Pogoni" - czytamy.

Czubak będzie miał więc pomóc w utrzymaniu szczecińskiej drużyny w Ekstraklasie. Ta obecnie zajmuje dopiero... 13. lokatę z przewagą ledwie dwóch punktów nad strefą spadkową. Kiedy były trener Widzewa Łódź trafi do Pogoni? "Kontrakt, jak słyszymy, jest już podpisany i Czubak jutro rozpocznie pracę u boku Thomasberga" - przekazało medium.

Czy nowy asystent i główny trener odniosą sukces i zapewnią klubowi pozostanie w Ekstraklasie? Na początku sezonu ten scenariusz - w którym szczecinianie są w tak trudnej sytuacji - mógłby wydawać się surrealistyczny. Pogoń miała walczyć o europejskie puchary. Zamiast tego musi walczyć o utrzymanie. Alex Haditaghi nie zamierza jednak zwalniać trenera w tak newralgicznym momencie sezonu. Kolejny mecz Pogoń rozegra 3 maja, a rywalem będzie Wisła Płock.

Patryk Czubak pracował dla wielu polskich klubów, ale rolę pierwszego trenera pełnił w rezerwach Widzewa Łódź, a także w pierwszym zespole, w Stomilu Olsztyn oraz w Polonii Bytom. Trofeum z żadną z drużyn zdobyć mu się jeszcze nie udało.