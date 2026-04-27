Zostały cztery kolejki do końca. Czekają na tytuł od 66 lat

Celtic, Celtic, Celtic, Celtic, Celtic, Rangers, Celtic, Celtic, Celtic, Celtic - tak wygląda lista mistrzów Szkocji w ostatnich 10 latach. Nie jest trudno dostrzec, że widnieją na niej dwa najsłynniejsze kluby z Glasgow. Ten sezon może przejść do historii piłki nożnej. Jest realna szansa na przerwanie prymatu obu zespołów.

Zobacz wideo Żelazny mocno o trenerze Arsenalu: Arteta to trener z Instagrama

Historyczna szansa Hearts. Tego nie było od 66 lat

"Hearts zbliżają się do zapisania się w historii. Zostały tylko cztery mecze. Nie wygrali tytułu szkockiej ligi od 1960 roku. I żaden klub (poza Rangers i Celtic) nie zdobył tytułu od 41 lat" - napisał na portalu X James Melville, szkocki komentator.

Po 34 kolejkach trwającego sezonu szkockiej Premiership drużyna Hearts ma 73 punkty, o trzy oczka wyprzedza drugi Celtic, a o cztery trzecią drużynę Rangersów. Przed drużyną "Serc" jeszcze tylko cztery kroki do przejścia do historii. Co jednak najtrudniejsze w nich do wykonania? Mecze z czołowymi rywalami.

Już 4 maja Hearts zagrają u siebie z Rangers, pięć dni później zmierzy się z czwartą siłą ligi - Motherwell, by 13 maja podjąć u siebie szóstą ekipę - Falkirk. Zwieńczeniem sezonu będzie mecz na stadionie Celtic Park, gdzie zagrają z obecnym wiceliderem (16 maja).

Co ciekawe taki sezonu Hearts przytrafił się po ubiegłorocznym siódmym miejscu. Poprzedni raz ligę na podium ekipa z Edynburga zakończyła w rozgrywkach 2023/24. W 2006 roku po raz ostatni finiszowała jako wicemistrz.

Hearts to czterokrotny mistrz Szkocji. Prymat w kraju zdobywał w latach: 1895, 1897, 1958, 1960. Oprócz tego aż 14-krotnie sięgał po krajowy puchar. Czas pokaże, czy w tym roku do gabloty dołoży piąty tytuł mistrzowski.