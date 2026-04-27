Real wydał komunikat ws. Kyliana Mbappe. Co z mundialem?

Piłkarzom Realu Madryt pozostały już tylko matematyczne szanse, by zdobyć trofeum w tym sezonie, które uratowałyby bezowocny sezon w ich wykonaniu. Na pięć kolejek przed końcem rozgrywek podopieczni Alvaro Arbeloi tracą do FC Barcelony aż 11 punktów, co niemalże zamyka ich szanse o jedynym pucharze w obecnej kampanii. Tylko los jakichś nieprzewidzianych zdarzeń mógłby "Krółewskich" wywindować na czoło tabeli, ale o to będzie niezwykle trudno - wręcz niemożliwie. Dopóki jednak piłka w grze...

Fatalna końcówka sezonu

"Los Blancos" zaprzepaścili ogromną szansę na wyrównaną końcówkę w ostatnich czterech ligowych potyczkach. Gdy Barcelona w tych spotkaniach ugrała komplet 12 punktów, Real zainkasował ich zaledwie pięć. Po drodze klub ze stolicy Hiszpanii odpadł w ćwierćfinale Ligi Mistrzów po pasjonującym dwumeczu z Bayernem Monachium.

Piątkowe starcie w rozgrywkach La Liga przeciwko Realowi Betis zakończone niespodziewanym remisem 1:1 mogło, a nawet powinno zakończyć się zdobyciem pełnej puli punktowej przez "Królewskich", którzy od 17. minuty prowadzili po golu Viniciusa Juniora. Taki rezultat utrzymywał się aż do 94 minuty, kiedy to Hector Bellerin ku uciesze przeszło 50-tysięcznej widowni zgromadzonej na Estadio de La Cartuja w Sewilli uratował cenny punkt.

Kontuzja Mbappe. Koniec sezonu dla Francuza?

Spotkania nie dokończył Kylian Mbappe, zmieniony w 81. minucie przez Gonzalo Garcie. Francuz, który na przełomie lutego i marca leczył przez trzy tygodnie kontuzję kolana, tym razem ma borykać się - według informacji hiszpańskich mediów z mięśniem dwugłowym lewej nogi. Dodatkowych informacji na ten temat udzielił Sergio Quirante z DAZN, który poinformował o konieczności badania USG oraz rezonansu magnetycznego, który ma wykluczyć bądź potwierdzić uraz francuskiego gwiazdora.

O krok dalej poszedł Josep Pedrerol w programie Chiringuito, cytowany przez portal "realmadryt.pl". „Myślę, że Mbappé nie zagra już w Realu Madryt w tym sezonie. Mam wrażenie, że kontuzja sprawi, iż nie będzie mógł już wystąpić" - powiedział dziennikarz.

W poniedziałkowe popołudnie pierwszy oficjalny komunikat wydał hiszpański klub. "Po badaniach przeprowadzonych dziś przez służby medyczne Realu Madryt u naszego zawodnika Kyliana Mbappé zdiagnozowano uraz mięśnia półścięgnistego w lewej nodze. Jego powrót do zdrowia będzie monitorowany" - czytamy.

- Uraz mięśnia półścięgnistego uda jest dość specyficznym problemem. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, w jak dużej skali został on naruszony. Najczęściej spotykanym urazem w tym obrębie uda jest tzw. "dwójka", niemniej jednak zdarzają się także złożone problemy z udziałem mięśnia półścięgnistego. Powrót do pełnej dyspozycji może potrwać tak na prawdę od kilku tygodni nawet do kilku miesięcy. Jednakże w przypadku takiego zawodowca jakim jest Kylian Mbappe powrót do gry przed mundialem nie powinien stanowić problemu - powiedział nam fizjoterapeuta Wojciech Dziedzic.

Napastnik w tym sezonie w barwach Realu Madryt rozegrał 41 spotkań, w których zdobył 41 bramek i zaliczył sześć asyst. Francuz z dorobkiem 24 trafień jest liderem najlepszych strzelców La Ligi.

Mbappe ma być niewątpliwie największą gwiazdą oraz bardzo ważnym elementem "układanki" Didiera Deschampesa podczas rozpoczynających się 11 czerwca mistrzostw świata w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Problemy z mięśniem dwugłowym "lubią się" powtarzać, wobec czego potencjalna absencja 27-latka w końcówce sezonu klubowego może także służyć odpoczynkowi przed zgrupowaniem kadry oraz wylotem na mundial, który zakończy się 19 lipca.