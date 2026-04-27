Trener Porto zareagował na to, co zrobił Pietuszewski. Wprost o przyszłości

Piłkarze FC Porto są bardzo blisko zdobycia 31. mistrzostwa Portugalii w historii klubu. W niedzielne popołudnie drużyna z trójką Polaków w składzie: Janem Bednarkiem, Jakubem Kiwiorem i Oskarem Pietuszewskim, pokonała na wyjeździe 2:1 (2:0) 15. drużyną tabeli - Estrelę Amadorę. "Do przerwy "Smoki" prowadziły 2:0, kontrolując mecz. Jednak po niej zdecydowanie za mocno zdjęły nogę z gazu, płacąc za to golem dla rywali. Na ich szczęście tylko jednym. Błysnął Oskar Pietuszewski, który wywalczył rzut karny dla swojej drużyny" - pisał w relacji z meczu Bartosz Królikowski, dziennikarz Sport.pl.

Francesco Farioli chwali Oskara Pietuszewskiego

Po meczu Estrela Amadora - FC Porto głos zabrał Francesco Farioli, trener zwycięzców. Bardzo chwalił Pietuszewskiego, który w tym meczu wywalczył rzut karny i miał kilka udanych dryblingów.

- Oskar wywarł bardzo dobre wrażenie. Nie tylko wywalczył rzut karny, ale warto będzie przyjrzeć się statystykom dryblingów oraz intensywności, jaką prezentował za każdym razem, gdy piłka do niego trafiała. To młody zawodnik, który rozwija się bardzo szybko i ma właściwe nastawienie - przyznał Faroli, cytowany przez bolanarede.pt.

Podkreślił też, jaką rolę Pietuszewski będzie miał w przyszłości w FC Porto.

- Będziemy dalej pracować, bo to zdecydowanie piłkarz, który będzie bardzo ważny dla teraźniejszości i przyszłości FC Porto - dodał Farioli.

Pietuszewski był też chwalony przez portugalskie media. Dziennik "A Bola" ocenił go najwyżej spośród naszych rodaków. Były zawodnik Jagiellonii Białystok dostał tam notę "6" w skali 1-10.

17-letni zawodnik w tym sezonie w barwach FC Porto zagrał 15 spotkań, zdobył trzy gole i miał trzy asysty.

FC Porto po 31 kolejkach ma 82 punkty, siedem więcej od wicelidera - Benfiki. Jeśli zespół Farioliego w następnej kolejce wygra u siebie z FC Alvercą, to świętować będzie tytuł.

Mecz FC Porto - FC Alverca w sobotę, 2 maja o godz. 21.30.