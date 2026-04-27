Tak Lewandowski podsumował zbiórkę Łatwoganga. Te słowa mówią wszystko

W niedzielny wieczór dobiegła końca dziewięciodniowa transmisja na żywo, prowadzona przez Piotra Garkowskiego, znanego jako "Łatwogang", podczas której zebrano ponad 250 mln złotych na leczenie dzieci chorych na nowotwór. W akcję włączyli się m.in. Anna i Robert Lewandowscy. Kapitan reprezentacji Polski w wymowny sposób podsumował zakończenie "streama" na YouTube.
Zbiórka pieniędzy, którą założył znany influencer "Łatwogang", przekroczyła wszelkie wyobrażenia. Przez dziewięć dni - od 17 do 26 kwietnia, prowadzona na "YouTube" transmisja na żywo, nabrała niesamowitego rozgłosu, a w ostatnich dwóch dniach ta tematyka stała się niekwestionowanym numerem jeden w polskim internecie. Zbiórka funduszy na rzecz fundacji Cancer Fighters zgromadziła w szczytowym momencie blisko 1,5 mln oglądających na żywo w popularnym serwisie.

Wielka akcja "Łatwoganga". Lewandowscy ze wsparciem

Do akcji podczas tych dziewięciu dni dołączyło wiele znanych osobistości z polskiego showbiznesu. Nie zabrakło także przedstawicieli sportu. Pieniądze na rzecz fundacji przelali m.in. Iga Świątek, Piotr Zieliński czy Marcin Bułka. Do akcji włączyli się także Anna i Robert Lewandowscy, którzy ostatniego dnia zasilili konto zbiórki kwotą miliona złotych.

Kapitan reprezentacji Polski pojawił się podczas łączenia na żywo z "Łatwogangiem" w czwartek 23 kwietnia. 37-latek poruszył w nim m.in. kwestię zaproszenia dzieci z fundacji na mecz reprezentacji Polski oraz zaproponował spotkanie z podopiecznymi podczas zgrupowania kadry. Gdy "stream" dobiegł końca w niedzielny wieczór (wpłaty można nadal realizować - red.), to piłkarz FC Barcelony postanowił odnotować ten fakt na swoim "Instagramie", gdzie zamieścił stosowny wpis.

"Jesteście po prostu najlepsi. Jestem dumny z bycia Polakiem" - napisał "Lewy" w nawiązaniu do akcji "Łatwoganga" oraz Bedoesa.

Wpis Roberta Lewandowskiego na Instagramie
Fot. Screen / Instagram - Robert Lewandowski

Prócz znanych osobistości do akcji dołączyły się wielkie firmy, które do końca przebijały się w wysokości wpłat. Transmisja dobiegła końca, gdy udało się zgromadzić na koncie zbiórki ponad 250 mln złotych. Warto zauważyć, iż kwota ta stale rośnie, gdyż akcja charytatywna trwa nadal.

