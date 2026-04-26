Ależ wyczyn Lewandowskiego. On jest po prostu niesamowity

Najdłuższy czas w karierze Robert Lewandowski spędził w Bayernie Monachium. W zespole z Bawarii występował w latach 2014-2022. W barwach Bayernu rozegrał 375 meczów, strzelając 344 gole. Jest drugim najskuteczniejszym w historii klubu. Wyprzedza go tylko Gerd Mueller. Jeśli chodzi o liczbę występów w poszczególnych drużynach, to przez długi okres drugie miejsce zajmowała Borussia Dortmund (187 meczów, 103 bramki). Teraz to się zmieniło.

Ważny mecz dla Lewandowskiego

W sobotę kibice, którzy z niecierpliwością czekali na obecność Roberta Lewandowskiego na boisku, mogli poczuć ulgę. W ostatnich dwóch spotkaniach ligowych FC Barcelony Polaka nie było na placu gry. Teraz wyszedł w podstawowym składzie na spotkanie z Getafe. W 74. minucie zanotował asystę przy trafieniu Marcusa Rashforda.

Rozegrał 90 minut, Barcelona wygrała 2:0 i jest o krok od kolejnego mistrzostwa Hiszpanii. Nad drugim Realem Madryt ma aż 11 punktów przewagi. Pod względem statystycznym był to ważny mecz dla Lewandowskiego.

Wszystko dlatego, że to było 188. spotkanie polskiego napastnika w barwach FC Barcelony. Tym samym wynik z Borussii Dortmund (187) został przebity. W tych 188 potyczkach "Lewy" trafiał do siatki 118 razy, czyli mówimy o większej częstotliwości zdobywanych bramek.

Lewandowski z kapitalnymi liczbami

Nieliczni mogą pochwalić się tym, że strzelili ponad 100 goli dla trzech klubów z lig "TOP 5". Lewandowski swój dorobek bramkowy w Barcelonie może jeszcze rzecz jasna wyśrubować. Przed "Dumą Katalonii" ostatnie pięć spotkań ligowych.

Później trudno powiedzieć, czy zobaczymy jeszcze kapitana reprezentacji Polski w drużynie prowadzonej przez Hansiego Flicka. Oficjalnej decyzji ze strony piłkarza odnośnie do przedłużenia kontraktu wciąż nie ma