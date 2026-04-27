Wpadka znanego dziennikarza. Chodzi o filmik Szczęsnego i Yamala

Akcja charytatywna zorganizowana przez "Łatwoganga" przerosła najśmielsze oczekiwania. Jednak przy okazji pojawiło się spore zamieszanie w mediach społecznościowych, a wszystko przez jedną, dość zaskakującą pomyłkę jednego z najbardziej znanych dziennikarzy piłkarskich na świecie - Fabrizio Romano.

REKLAMA

Szczęsny wypełnił umowę

W niedzielę 26 kwietnia Wojciech Szczęsny pojawił się na transmisji na żywo u Piotra Garkowskiego, znanego w sieci jako "Łatwogang". Jednym z punktów streama była nietypowa "aukcja". Szczęsny zadeklarował, że nagra TikToka z młodą gwiazdą Barcelony, Lamine Yamalem, jeśli uda się zebrać 150 milionów złotych na rzecz dzieci z fundacji Cancer Fighters. Podkładem muzycznym miał być utwór "Diss na raka".

Cel został osiągnięty i to z nawiązką. W niedzielne popołudnie na profilu Szczęsnego pojawiło się obiecane nagranie z Yamalem. Wideo błyskawicznie zaczęło zdobywać popularność w sieci, stając się viralem. Cała akcja zakończyła się ogromnym sukcesem - do godziny 21:40 zebrano ponad 250 milionów złotych.

Sprawa przyciągnęła również uwagę Fabrizio Romano, który postanowił udostępnić nagranie na swoim Instagramie. I tu zaczęły się problemy.

Romano zaliczył wpadkę

Włoski dziennikarz nie sprawdził kontekstu publikowanego materiału. W jego poście zabrakło jakiejkolwiek informacji o akcji charytatywnej, a dodatkowo usunięto oryginalny podkład muzyczny "Diss na raka", zastępując go utworem Drake’a.

Na tym jednak nie koniec. Opis posta sugerował zupełnie inny wydźwięk nagrania. "Tytuł La Liga już wkrótce… a gracze Barcy cieszą się przed nim chwilami relaksu!" - to słowa Romano.

Internauci, szczególnie z Polski, szybko wychwycili błąd i ruszyli z krytyką w komentarzach. Zarzucali Romano brak rzetelności i pominięcie ważnego, charytatywnego kontekstu nagrania.

Efekt? Post z nagraniem został usunięty. W jego miejsce pojawiły się zdjęcia piłkarzy Barcelony - część z nich faktycznie mogła sugerować "chwile relaksu", jak pierwotnie opisywał to dziennikarz.

Choć wpadka Romano odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych, nie przyćmiła najważniejszego, czyli rzecz jasna ogromnego sukcesu zbiórki. Setki milionów złotych trafią do potrzebujących dzieci, a inicjatywa została doceniona przez mnóstwo Polaków.