Tak Portugalczycy ocenili Polaków po meczu Porto. On był najlepszy

FC Porto jest obecnie drużyną, której trudno dawać najwyższe noty za styl. Zwłaszcza w drugich połowach, gdy zazwyczaj już prowadzą i nie atakują już z dużą mocą. W starciu z Estrelą Amadora było to bardzo widać. "Smoki" w pierwszej połowie w pełni zdominowały przeciwnika, zdobywając dwa gole. Za to w drugiej dali się gospodarzom rozszaleć, wyglądali mizernie i stracili gola, przez co w końcówce ich kibice przeżywali niemały stres. Przy czym ostatecznie za 2:1 są takie same 3 punkty jak za np. 4:0.

Pietuszewski błysnął. Portugalczycy nie mieli co do niego wątpliwości

Polscy kibice mieli kogo oglądać przez cały mecz. Od pierwszej minuty po boisku biegało trzech Polaków. Dwóch z nich dokończyło spotkanie, jeden zszedł w 84. minucie. Był to tym razem Jakub Kiwior, a nie Oskar Pietuszewski. Młody skrzydłowy pierwszy raz od dołączenia do "Smoków" rozegrał pełne starcie. Okrasił to zresztą wywalczonym rzutem karnym, zamienionym potem na gola przez Deniza Gula. Polak w swoim stylu zabrał się za drybling w szesnastce, minął dwóch rywali, a trzeci już go sfaulował. Było to dobre podsumowanie starań 17-latka w pierwszej połowie. W drugiej w ofensywie wyglądał słabiej jak całe Porto. Za to w defensywie mocno pracował do samego końca.

Nie ma się co dziwić, że portugalski dziennik "A Bola" to jego ocenił najwyżej spośród naszych rodaków. Pietuszewski dostał tam "6" w skali 1-10. Podobnie zresztą jak kilku innych kolegów (wyższą 7 dostał tylko strzelec dubletu Gul). - Pierwszy raz, gdy wdarł się w pole karne, skończył się tak, że minął Scholze i Lekovicia, a potem został wycięty przez Janssona. Dało to Porto karnego i gola na 1:0. Potem próbował tego samego w 41. minucie, przy czym bez efektu. Nie zawsze dobrze kończył swe akcje, ale był ważny - czytamy.

Kiwior z Bednarkiem miewali lepsze mecze? Dość surowe oceny

Kiwior z Bednarkiem dostali po piątce i to są najniższe oceny spośród tych, którzy grali od pierwszej minuty ex aequo z Thiago Silvą. - Znów jako boczny obrońca. Największy gwiazdor rywali Marcus Abraham miał z nim trochę kłopotów, zanim zaczął sobie lepiej poczynać. Świetnie wyprzedził Abrahama w 32. minucie, ale już mniej energiczny w drugiej połowie, gdy Nigeryjczyk dwa razy obijał słupek. Sam mógł zdobyć gola, lecz w 51. minucie jego strzał obronił Grilo - to opis gry Kiwiora.

- Czuje się jak ryba w wodzie, gdy może skorzystać ze swej fizyczności. Przecięte podania i wślizgi przychodzą mu z łatwością. Jest skoncentrowany, a dobra współpraca z kolegami z obrony pomaga mu też lepiej rozgrywać piłkę. Wyglądał zaś kiepsko, gdy otworzył za dużo przestrzeni przed Abrahamem, co skończyłoby się źle, gdyby nie słupek - tak z kolei Portugalczycy ocenili Bednarka.