Pietuszewski pokazał, jak się gra w polu karnym! Sędzia od razu zareagował

Już "tylko" po mistrzostwo Portugalii może sięgnąć w tym sezonie FC Porto. Zespół Francesco Farioliego w środku tygodnia tylko zremisował 0:0 ze Sportingiem Lizbona w półfinale Pucharu Portugalii, co w połączeniu z porażką w pierwszym meczu 0:1 spowodowało koniec przygody "Smoków" z tymi rozgrywkami. Pozostało się skupić na dowiezieniu pierwszego miejsca w ligowej tabeli do końca. Przed kolejką mieli 7 pkt przewagi nad Benfiką Lizbona. Stołeczny zespół wywarł presję, pokonując w sobotę Moreirense (4:1), więc Porto potrzebowało odpowiedzi.

Zobacz wideo Kosecki szczerze o Jacku Magierze: Akademia Legii powinna nosić jego nazwisko

Pietuszewski ruszył, aż rywal wykosił go w polu karnym. Polak pomógł z przełamaniem

Okazja wydawała się dobra, bo choć grali na wyjeździe, to z Estrelą Amadorą. Zespołem, który w całym 2026 roku wygrał tylko dwa mecze i grozi mu przez to spadek z ligi. Co prawda nad strefą "bezwzględnie spadkową" mieli przed 31. kolejką 7 pkt przewagi. Jednak już nad 16. miejscem, które zmusza do gry w barażu z 3. drużyną drugiej ligi, tylko 2 punkty.

W podstawowym składzie Porto znaleźli się wszyscy trzej Polacy. Oskar Pietuszewski od pierwszych minut chciał pokazać, że trener Farioli podjął dobrą decyzję. W swoim stylu próbował dryblingu i efektownych rajdów. Co jednak najważniejsze, to przyniosło efekt, bo nasz rodak wywalczył rzut karny! Wbiegł z piłką w pole karne i minął dwóch rywali, a trzeciego tak zwiódł, że ten wyciął go wślizgiem, prokurując jedenastkę. W 17. minucie do piłki podszedł Deniz Gul, po czym pewnym strzałem wyprowadził Porto na prowadzenie. Pietuszewski pomógł mu się przełamać, bo Turek na gola czekał od 22 stycznia (z Viktorią Pilzno w Lidze Europy).

Turecka skuteczność dała Porto spokój. Przy czym chyba aż za dużo

Gul nie dał rady się Polakowi odwdzięczyć, bo gdy mógł go wypuścić sam na sam z bramkarzem, to tak podał, że trafił w swoją nogę postawną. Ogólnie jednak kibice Porto nie mogli w tym meczu na niego narzekać. Trafił bowiem po raz drugi. W 37. minucie wykorzystał doskonałe dośrodkowanie Alberto Costy i głową podwyższył na 2:0. Dzięki temu Porto miało zasadniczo już niemalże święty spokój, bo Estrela nijak nie potrafiła im w pierwszej połowie zagrozić.

Za to w drugiej chyba Porto trochę za bardzo się rozluźniło, bo w ataku nie byli już tak efektywni, a w obronie już tak dobrze nie wyglądali. W 63. minucie mieli mnóstwo szczęścia, bo najpierw Ianis Stoica trafił w słupek, a dobijający ten strzał Abraham Marcus mimo bliskiej odległości i odsłoniętej większości bramki... też uderzył w słupek! W odpowiedzi "Smoki" też obiły obramowanie bramki. Konkretnie to William Gomes z ostrego kąta.

Porto wpadło w kłopoty na własne życzenie

Całościowo jednak to gospodarze byli konkretniejsi w drugiej połowie i w końcu dostali za to nagrodę. Oto bowiem 79. minuta. Dośrodkowanie z rzutu wolnego w pole karne Porto, które głową na gola zamienił Jovane Cabral. "Smoki" prosiły się o kłopoty i je znalazły. Końcówka była nerwowa. Goście bronili się już niemal całą drużyną. Oskar Pietuszewski miał okazję pierwszy raz zagrać 90 minut. Druga połowa w jego wykonaniu była mniej efektowna, ale wykonał dużo cennej pracy w defensywie. Estrela naciskała, dopingowana zapewne przez całą Lizbonę, bo urwanie punktów Porto było w interesie zarówno Benfiki, jak i Sportingu. Dzielni gospodarze nie dali jednak rady. Nie wbili drugiego gola, a "Smoki" przetrwały, wygrywając 2:1!

Estrela Amadora - FC Porto 1:2 (Jovane 79' - Gul 17'(K), 37')