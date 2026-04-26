W czerwcu 2025 roku kibice mogli obejrzeć wyjątkowe spotkanie legend pomiędzy reprezentacjami Brazylii i Polski. Teraz natomiast na Superauto.pl Stadionie Śląskim stanęły naprzeciw siebie drużyny prowadzone przez dwie ikony futbolu w ramach Galacticos show. Kapitanem zespołu Samurajów był Ronaldinho, natomiast Gladiatorom przewodził Francesco Totti.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz uratował karierę Koseckiego? "Będę mu za to na zawsze wdzięczny"

Wyjątkowe zasady Galacticos Show

Mecz rozegrano w nietypowym formacie - dwie połowy trwały po 40 minut. Dodatkową atrakcją była specjalna zasada wprowadzona przez sędziego Szymon Marciniak. W ostatnich pięciu minutach każdej części spotkania piłka była zamieniana na tzw. "złotą", a zdobyte nią bramki liczyły się podwójnie. Z tej opcji świetnie skorzystał Ronaldinho, dzięki czemu jego drużyna schodziła na przerwę z wyraźnym prowadzeniem 4:1.

Po zmianie stron tempo spotkania wyraźnie wzrosło, a kibice mogli zobaczyć kilka akcji na bardzo wysokim poziomie. Ostatecznie Samurajowie, z legendarnym Brazylijczykiem na czele, wygrali 9:4. Kluczowy okazał się ponownie "złoty gol", zdobyty w przedostatniej minucie regulaminowego czasu gry. Arbiter doliczył jeszcze pięć dodatkowych minut.

W obu drużynach - Samurajów i Gladiatorów - nie zabrakło znanych nazwisk. Szczególnie gorąco powitany został Emmanuel Olisadebe, którego wielu fanów reprezentacji Polski wciąż doskonale pamięta - w końcu to bohater eliminacji do mistrzostw świata 2002.

Ronaldinho zachwycony Polską. "Bardzo się cieszę"

Ronaldinho drugi raz w stosunkowo krótkim czasie był obecny w Polsce. Po spotkaniu podkreślił, że mecz bardzo mu się podobał.

"Mecz w Polsce był naprawdę świetny!!! Bardzo się cieszę, że znów spotkałem tylu świetnych piłkarzy i przyjaciół. Chciałbym podziękować wszystkim za serdeczne przyjęcie i powiedzieć, że wkrótce wrócę, by znów cieszyć się tym wyjątkowym krajem" - napisał Ronaldinho.

Brazylijczyk to jeden z najlepszych dryblerów w historii. Dzięki niemu wielu kibiców pokochało piłkę. Nie dziwi zatem, że mnóstwo kibiców chciało sobie z nim zrobić zdjęcie i prosiło o autograf.