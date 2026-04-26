W czerwcu 2025 roku kibice mogli obejrzeć wyjątkowe spotkanie legend pomiędzy reprezentacjami Brazylii i Polski. Teraz natomiast na Superauto.pl Stadionie Śląskim stanęły naprzeciw siebie drużyny prowadzone przez dwie ikony futbolu w ramach Galacticos show. Kapitanem zespołu Samurajów był Ronaldinho, natomiast Gladiatorom przewodził Francesco Totti.
Mecz rozegrano w nietypowym formacie - dwie połowy trwały po 40 minut. Dodatkową atrakcją była specjalna zasada wprowadzona przez sędziego Szymon Marciniak. W ostatnich pięciu minutach każdej części spotkania piłka była zamieniana na tzw. "złotą", a zdobyte nią bramki liczyły się podwójnie. Z tej opcji świetnie skorzystał Ronaldinho, dzięki czemu jego drużyna schodziła na przerwę z wyraźnym prowadzeniem 4:1.
Po zmianie stron tempo spotkania wyraźnie wzrosło, a kibice mogli zobaczyć kilka akcji na bardzo wysokim poziomie. Ostatecznie Samurajowie, z legendarnym Brazylijczykiem na czele, wygrali 9:4. Kluczowy okazał się ponownie "złoty gol", zdobyty w przedostatniej minucie regulaminowego czasu gry. Arbiter doliczył jeszcze pięć dodatkowych minut.
W obu drużynach - Samurajów i Gladiatorów - nie zabrakło znanych nazwisk. Szczególnie gorąco powitany został Emmanuel Olisadebe, którego wielu fanów reprezentacji Polski wciąż doskonale pamięta - w końcu to bohater eliminacji do mistrzostw świata 2002.
Ronaldinho drugi raz w stosunkowo krótkim czasie był obecny w Polsce. Po spotkaniu podkreślił, że mecz bardzo mu się podobał.
"Mecz w Polsce był naprawdę świetny!!! Bardzo się cieszę, że znów spotkałem tylu świetnych piłkarzy i przyjaciół. Chciałbym podziękować wszystkim za serdeczne przyjęcie i powiedzieć, że wkrótce wrócę, by znów cieszyć się tym wyjątkowym krajem" - napisał Ronaldinho.
Brazylijczyk to jeden z najlepszych dryblerów w historii. Dzięki niemu wielu kibiców pokochało piłkę. Nie dziwi zatem, że mnóstwo kibiców chciało sobie z nim zrobić zdjęcie i prosiło o autograf.