Koszmarna kontuzja gwiazdy giganta. To może być koniec marzeń o MŚ

Sezon 2025/26 dobiega, ale wielu piłkarzy nie uda się po nim na wakacje. Czekać ich będą mistrzostwa świata w USA, Meksyku i Kanadzie. Wydawało się, że takie lato będzie miał też Eder Militao, ale zgodnie z doniesieniami mediów, to najpewniej koniec jego marzeń o turnieju. "Będzie musiał przejść operację z powodu kontuzji ścięgien podkolanowych lewej nogi. Brazylijczykowi otworzyła się blizna po pierwszym urazie, który miał miejsce w grudniu. Niestety, opuści mundial" - pisał jeden z hiszpańskich dziennikarzy. Niewykluczone, że do grona wielkich nieobecnych na MŚ dołączy kolejna gwiazda.

Xavi Simons kontuzjowany. Co z jego występem na MŚ?

Sobota była pechowa dla Xaviego Simonsa. Choć Tottenham wygrał 1:0 z Wolverhampton, to sam Holender tego spotkania do udanych nie zaliczy. W 63. minucie był zmuszony opuścić murawę. Powód? Po starciu z Hugo Bueno upadł na murawę i złapał się za kolano. Widać było, że bardzo cierpi. Mimo to chciał kontynuować rywalizację, ale okazało się, że nie jest w stanie. Ba, nie był w stanie zejść o własnych siłach do linii bocznej i medycy znieśli go z boiska na noszach.

Co dolega Holendrowi? Głos w sprawie zabrał szkoleniowiec Tottenhamu. - Ma problem z kolanem. Przejdzie badania w ciągu najbliższych kilku dni. Czuł ból, ale teraz gdy z nim rozmawiałem, czuje się lepiej niż od razu po tym, jak doznał urazu. Chciałbym dowiedzieć się, co dokładnie mu dolega, bo kontuzja kolana różni się od tych mięśniowych - mówił Roberto De Zerbi.

Czarny scenariusz. "To może wykluczyć go z gry nawet na rok"

Zagraniczne media donoszą jednak, że uraz może być poważny. Na tyle, że nie tylko nie zobaczymy piłkarza już do końca tego sezonu, ale i na MŚ. A przecież Holandia zakwalifikowała się bezpośrednio na tę imprezę. W fazie grupowej mogła być rywalem Polski, ale nasza kadra odpadła w barażach. Holandia zmierzy się więc z Japonią, Tunezją i pogromcą Biało-Czerwonych, Szwecją. Ba, portal klix.ba pisze, że piłkarz może być wyłączony z gry jeszcze dłużej. "Oficjalna diagnoza nie została jeszcze potwierdzona, ale wstępne oceny wskazują na możliwość uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego, co może wykluczyć go z gry nawet na rok" - czytamy.

Wieść o kontuzji Simona jest również bolesna dla Tottenhamu. W końcu legendarny klub wciąż walczy o utrzymanie. Do końca sezonu pozostały cztery mecze, a na ten moment znajduje się w strefie spadkowej. Traci dwa punkty do 17., bezpiecznej pozycji. Musimy poczekać na oficjalny komunikat klubu w sprawie Simonsa.