"Na pierwszego gola nie trzeba było długo czekać. W ósmej minucie Esmee Brugts miała całą lewą flankę wolną, po zagraniu od Patru Guijarro. Lewa obrończyni, zamiast jednak wbiegać w pole karne, dobiegła do piłki i zagrała wzdłuż 'szesnastki' do pędzącej Ewy Pajor. Polka wyprzedziła jedną z obrończyń i wbiła futbolówkę do siatki. To było jej ósme trafienie w tej edycji Ligi Mistrzyń" - relacjonował Norbert Amlicki ze Sport.pl. Tym golem nasza rodaczka otworzyła wynik spotkania. I choć spędziła na murawie pełne 90 minut, to po raz drugi na listę strzelczyń się nie wpisała. Zrobiła to jedna z rywalek - Franziska Kett, w 69. minucie.

Ewa Pajor zachwyciła Hiszpanów. "Jest na dobrej drodze, by osiągnąć cel"

A jak po meczu Pajor oceniły hiszpańskie media? W końcu to ona przyczyniła się do remisu w pierwszym półfinałowym meczu Ligi Mistrzyń. "Mundo Deportivo" nazwało ją "zabójczynią" i podkreśliło, że to właśnie trofeum tych rozgrywek brakuje w dorobku Polki. "Nieugięta i już najskuteczniejsza strzelczyni Ligi Mistrzyń" - czytamy w tytule. "Ewa Pajor chciała zostać mistrzynią Europy, grając i ucząc się od najlepszych, dlatego nawiązała współpracę z Barceloną. Polska napastniczka jest na dobrej drodze, by ten cel osiągnąć. Była bliska wygrania tytułu aż czterokrotnie, z Wolfsburgiem, docierając do czterech finałów" - czytamy.

Jak zauważyło medium, Pajor strzeliła gola tam, gdzie w przeszłości znakomicie czuł się Robert Lewandowski, a więc na Allianz Arenie. Spędził na niej osiem lat. "Młoda niemiecka bramkarka Ena Mahmutović nie mogła zrobić nic, aby powstrzymać radość rodaczki Lewandowskiego, który na tym obiekcie świętował tak wiele bramek" - przypomniała redakcja. I jak zauważyli dziennikarze, "Pajor wspina się do TOP 10 najlepszych strzelczyń wszech czasów Ligi Mistrzyń".

Pajor "czynnikiem decydującym"

A jak kataloński "Sport" ocenił Pajor? Bardzo wysoko, bo na "8" w 10-stopniowej skali. Medium nazwało ją "czynnikiem decydującym". "Polska atakująca gwarantuje nieustanną presję i skuteczność wykończenia. Jej gol na 1:0 był typowy dla jednej z najlepszych '9' świata. Jej występ cechował się naprawdę godną podziwu konsekwencją. Potrzebowała więcej piłek, by pokazać swoje niebezpieczne wykończenia" - czytamy. A jak oceniły ją inne media? Algorytmy portalu SofaScore wystawił jej "7,5", a Flashscore.pl "7,6".

Rewanż z Bayernem zaplanowano na 3 maja na godzinę 16:30. Tym razem piłkarki zmierzą się na Camp Nou. Tym samym faworytkami będą gospodynie. W drugim półfinale rywalizują Arsenal i Olympique Lyon.