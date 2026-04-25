Była 8. minuta półfinału Ligi Mistrzyń. Wielki moment Ewy Pajor

Kobieca drużyna FC Barcelony awansowała do półfinału Ligi Mistrzyń. Piłkarki Blaugrany w dwumeczu podejmą żeńską drużynę Bayernu Monachium. Pierwsze spotkanie odbyło się 25 kwietnia w Monachium. Według doniesień "Mundo Deportivo", ten mecz na żywo na stadionie oglądało około 31 tysięcy osób.

Na pierwszego gola nie trzeba było długo czekać. W ósmej minucie Esmee Brugts miała całą lewą flankę wolną, po zagraniu od Patru Guijarro. Lewa obrończyni, zamiast jednak wbiegać w pole karne, dobiegła do piłki i zagrała wzdłuż "szesnastki" do pędzącej Ewy Pajor. Polka wyprzedziła jedną z obrończyń i wbiła futbolówkę do siatki. To było ósme trafienie Polki w tej edycji Ligi Mistrzyń, która dołączyła do Alessii Russo z Arsenalu i Elisabeth Terland z Manchesteru United.

Po tym golu Barcelona nie odpuściła - nadal grała agresywnym pressingiem. Piłkarki Bayernu szukały swoich szans, ale nic z tego nie wynikało. W 20. minucie Barca miała już 75 proc. posiadania piłki, ale to nie przekładało się na kolejne gole. W końcówce pierwszej połowy Vanessa Gilles sfaulowała Ewę Pajor. Do piłki podeszła Graham Hansen, która dośrodkowała na głowę Irene Paredes, ale Mahmutović dała radę obronić ten strzał.

Od początku drugiej połowy Barcelona nadal przeważała w posiadaniu piłki i atakowaniu. Piłkarki Blaugrany szukały kolejnych goli, by zamknąć ten dwumecz już teraz. W 57. minucie Brugts dośrodkowała na głowę Pajor, która oddała bardzo dobry strzał. Jednak bramkarka Bayernu zapobiegła stracie gola.

W 69. minucie piłkarki Bayernu ruszyły z kontratakiem. Kombinacyjna akcja Buhl, Harder i Kett zakończyła się celnym strzałem tej ostatniej, która pokonała Coll i dała swojej drużynie upragnioną bramkę. W 80. minucie strzelczyni bramki otrzymała czerwoną kartkę, bo złapała uciekającą Salmę Paralluelo za włosy. To rozwścieczyło trenera piłkarek z Bawarii - Jose Barcalę, który również ujrzał kartonik tego koloru.

W końcówce Patri próbowała strzelić gola przewrotką, ale Tanikawa zdołała zablokować tę próbę. Ostatecznie ten mecz zakończył się remisem 1:1, więc sprawa awansu wciąż jest otwarta.

W drugim półfinale Ligi Mistrzyń kobieca drużyna Arsenalu zmierzy się z Lyonem. Pierwsze spotkanie zaplanowano na niedzielę, 26 kwietnia o godz. 16:30.

Bayern - Barcelona 1:1

Gole: Pajor (8') - Kett (69')

Składy:

Bayern: Mahmutović - Gwinn, Wiggosdottir, Gilles, Kett - Stanway, Amani - Dallmann, Tanikawa, Buhl - Harder

Barcelona: Coll - Batlle, Paredes, Leon, Brugts - Lopez, Guijarro, Putellas - Hansen, Pina, Pajor