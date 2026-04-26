Powrót na stronę główną

Olisadebe wrócił do Polski. Od razu wskazał, co się zmieniło

Emmanuel Olisadebe pojawił się w Polsce w związku z Galacticos Show. Były kadrowicz jest zachwycony tym, jak rozwija się kraj.
Screen - https://www.youtube.com/watch?v=qgJFpyLl0IU

Kibice piłkarscy będą mieli wyjątkową okazję cofnąć się w czasie. Emmanuel Olisadebe, jeden z bohaterów reprezentacji Polski z początku XXI wieku, pojawi się podczas wydarzenia Galacticos Show: Pojedynek Legend XXI Wieku, które odbędzie się na Superauto.pl Stadionie Śląskim. 

Bohater drogi na mundial

Napastnik urodzony w Nigerii zapisał się złotymi zgłoskami w historii polskiego futbolu. Do Polski trafił pod koniec lat 90., zasilając szeregi Polonii Warszawa. Już w 2000 roku zadebiutował w reprezentacji, której selekcjonerem był Jerzy Engel - pomysłodawca jego powołania.

Olisadebe błyskawicznie stał się kluczową postacią kadry. W eliminacjach do mistrzostw świata 2002 zdobył aż osiem bramek i był jednym z głównych architektów awansu na turniej w Korei Południowej i Japonii. Na samym mundialu również wpisał się na listę strzelców, lecz Biało-Czerwoni nie zdołali wyjść z fazy grupowej.

Choć na boisku imponował skutecznością, jego początki w Polsce nie były łatwe. W trakcie kariery wielokrotnie mierzył się z rasistowskimi atakami i brakiem akceptacji części środowiska. Teraz, gdy ponownie pojawił się w naszym kraju, to nasuwa mu się jeden wniosek.

- Dużo się zmieniło - powiedział w programie "Dzień Dobry TVN". - Teraz, kiedy idziesz ulicą, ludzie nie patrzą na Ciebie tak, jak kiedyś. Teraz to jest normalne - dodał.

- Marzeniem każdego piłkarza w Nigerii jest gra w Europie, więc kiedy pojawiła się taka szansa, nie zastanawiałem się ani chwili. Nawet jeśli niewiele wiedziałem o polskiej piłce, to ja tak bardzo kochałem futbol, że głęboko w sobie wiedziałem, że mogę sobie poradzić - podkreślił.

Olisadebe dodał ponadto, że jest zachwycony faktem, iż Polska jest obecnie jednym z najlepiej rozwijających się krajów.

Wyjątkowy mecz w Chorzowie

Obecność Olisadebe na boisku ponownie przypomni o czasach, gdy reprezentacja Polski wracała na mundial po 16 latach przerwy, a on sam był jej niekwestionowanym liderem.

Galacticos Show zapowiada się jako jedno z najbardziej wyjątkowych wydarzeń piłkarskich tego roku. Na boisku pojawią się m.in. Ronaldinho, Francesco Totti, Dida i Claude Makelele. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.