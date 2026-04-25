Oskar Pietuszewski w styczniu zamienił Jagiellonię Białystok na FC Porto, gdzie szybko zaczął robić różnicę. Trzema golami oraz trzema asystami w 12 meczach ligowych dołożył niemałą cegiełkę w walce o mistrzostwo, które jego drużyna ma na wyciągnięcie ręki. Mniej pomógł w Pucharze Portugalii (bez gola i asysty w półfinałowym dwumeczu ze Sportingiem), natomiast tylko patrzył na poczynania kolegów w Lidze Europy (porażka z Nottingham Forest w ćwierćfinale), gdzie nie został zgłoszony.

Oskar Pietuszewski szybko odnalazł się w FC Porto. Tak o nich piszą

Drużynie z północy kraju została już tylko rywalizacja ligowa (cztery spotkania), przez co portugalskie media powoli podsumowują to, co działo się w pierwszym sezonie pod wodzą włoskiego trenera Francesco Fariolego. Trochę miejsca w obszernym artykule dziennika "A Bola" poświęcono też transferom.

"W okresie naznaczonym poważnymi kontuzjami - najpierw Nehuena Pereza, potem Luuka de Jonga, ale przede wszystkim nieobecnością Samu Aghehowy - Farioli konsekwentnie pokonywał wyzwania, z którymi się zmierzył w tym długim maratonie, rozpoczętym w sierpniu ubiegłego roku. Po imponującej pierwszej połowie sezonu, Porto nieco się potknęło na początku roku, ale nigdy nie zwolniło tempa" - czytamy. W utrzymaniu płynności pomogły zimowe wzmocnienia, w tym sprowadzenie polskiego skrzydłowego.

Portugalczycy komplementują Pietuszewskiego i inne transfery Porto. "Dodali jakości"

"Fakt, że zarząd klubu był chirurgiczny w styczniowym rynku transferowym, był również cennym atutem, szczególnie w przypadku przybycia Thiago Silvy, Seko Fofany i Oskara Pietuszewskiego, graczy, którzy dodali jakości drużynie i poszerzyli opcje trenera. Ponieważ niektórzy gracze, tacy jak Victor Frohodt, wykazywali wyraźne oznaki zmęczenia" - podkreślono.

Najbliższe spotkanie FC Porto odbędzie się w niedzielę 26 kwietnia o godz. 19:00 czasu polskiego. Wtedy zespół Oskara Pietuszewskiego, Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora zagra na wyjeździe z Estrela Amadora. A jak wygląda sytuacja w tabeli? Porto ma 79 pkt i prowadzi z przewagą 7 pkt nad Benficą oraz 8 pkt nad Sportingiem, który rozegrał o jedno spotkanie mniej.