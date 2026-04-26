Rosja i jej kluby pozostają poza rozgrywkami UEFA. Między innymi z tego powodu tamtejsze kluby stały się zupełnie nieatrakcyjne dla wielu zagranicznych zawodników, choć dalej trochę ich tam występuję. Niebawem te liczby mogą jeszcze pójść w dół.

"Ministerstwo Sportu zaostrzyło limity dla obcokrajowców w rosyjskiej Priemjer-Lidze. Od przyszłego sezonu skład drużyny będzie mógł liczyć nie więcej niż 12 obcokrajowców" - przekazał rosyjski serwis ren.tv.

Minister sportu Michaił Diegtiariew w piątek 24 kwietnia we wpisie na Telegramie potwierdził zmianę przepisów. "Dzisiaj podczas spotkania z kierownictwem klubów rosyjskiej ekstraklasy, podpisałem rozporządzenie zmieniające limit dla obcokrajowców" - czytamy.

Jak dokładnie zmieniają się limity? W kadrach drużyn może być maksymalnie 12 obcokrajowców, a na boisku przebywać najwyżej siedmiu. W przyszłości limity mają zostać jeszcze zaostrzone - w szerokich składach będzie mogło być 10 zagranicznych piłkarzy, a na murawie pięciu (czyli mniej niż pół zespołu).

Zmiany mają sprawić, że kluby zaczną mocniej inwestować w młodych rosyjskich piłkarzy. "Diegtiariew wyjaśnił, że państwo wydaje rocznie 56 miliardów rubli na młodzieżową piłkę nożną. Tymczasem kluby RPL przeznaczają zaledwie 6 proc. swojego budżetu na swoich zawodników, a aż 70 proc. idzie na pensje zawodników zagranicznych. Nowe przepisy są potrzebne, aby zachęcić kluby do inwestowania we własnych młodych zawodników, a nie w obcokrajowców" - czytamy na ren.tv.

Do końca bieżącego sezonu Priemjer-Ligi zostały cztery kolejki. W tabeli prowadzi FK Krasnodar (57 pkt), przed Zenitem Sankt Petesburg (56 pkt) i Lokomotiwem Moskwa (49 pkt).