10 października 2019 roku zapisał się w historii Iranu. Na stadionie Azadi w Teheranie tego dnia odbył się mecz w ramach eliminacji do mistrzostw świata, w którym Iran pokonał Kambodżę aż 14:0. To jednak nie wynik był najważniejszy, a obecność na trybunach ponad trzech tysięcy kobiet. Od lat 80. ubiegłego wieku nie mogły one uczestniczyć w męskich imprezach sportowych w Iranie. Wszystko zmieniło się dzięki determinacji i zaangażowaniu Maryam Shojaei.

Najważniejsza kobieta irańskiego sportu opowiedziała swoją historię

- O prawie kobiet do kibicowania mówiłam od 2014 r. Gdy stało się jasne, że w Iranie nic się nie zmieni, zaczęłam działać za granicą. Jeździłam na mecze na całym świecie z transparentami, przyciągałam uwagę mediów i federacji. Zrozumiałam, że to musi być ruch globalny - tak aktywistka mówiła o swojej działalności w 2020 roku, cytowana przez ESPN.

Postawa Shojaei w końcu doprowadziła do zniesienia zakazu oglądania przez kobiety meczów męskiej piłki nożnej w Iranie. Ale droga do tego była bardzo długa i trudna. Aktywistka w 2019 roku - po jednym z aresztowań - powiedziała dość.

- Przed meczem Iranu z Syrią w 2019 r. w Teheranie, pod stadionem zostałam aresztowana za robienie zdjęć, a moja siostry pobita. Wtedy jeszcze kobiety nie mogły oglądać z trybun męskich zawodów. Wysłałam zdjęcia posiniaczonego ciała siostry znajomym z Human Rights Watch oraz Moyi Dodd, która zasiadała w Radzie FIFA. Moya była akurat w Paryżu na mistrzostwach świata kobiet. Był tam też Gianni Infantino - opowiada Shojaei w wywiadzie dla The Athletic.

Dodd pokazała zdjęcia prezydentowi FIFA - w ten sposób dowiedział się o sprawie. Wcześniej Shojaei udało się też dotrzeć do Fatmy Samoury, pełniącej wówczas funkcję sekretarza generalnego FIFA.

- Kilka dni później Infantino wysłał list do Iranu z prośbą o zezwolenie kobietom na wstęp na stadiony i wyznaczenie konkretnego terminu - dodaje aktywistka. Presja przyniosła skutek, choć Shojaei z żalem zauważa, że światowa federacja próbuje dziś przypisywać sobie wszystkie zasługi za to, że irańskie stadiony otworzyły się dla kobiet. - A to wszystko zasługa irańskich kobiet. I pewnej presji ze strony sponsorów FIFA - tłumaczy. Shojaei dodaje, że jej petycję do FIFA w sprawie irańskich kibicek na stadionach podpisało łącznie ponad 240 tysięcy osób.

Irańskie piłkarki zaprotestowały w marcu

Na początku marca tego roku na całym świecie głośno zrobiło się o zachowaniu piłkarek reprezentacji Iranu, które nie odśpiewały hymnu przed meczem w ramach Pucharu Azji w Australii.

To był ich protest wobec tego, co wydarzyło się dwa miesiące wcześniej. W manifestacji pod Teheranem została zastrzelona jedna z ich koleżanek z drużyny - Zahra Azadpou. W tamtym proteście przeciwko irańskiemu reżimowi zginęło wielu innych - nieuzbrojonych - demonstrantów. Jak w wielu kolejnych demonstracjach.

Protest piłkarek był o tyle bardziej znaczący, że mecz odbywał się w pierwszych dniach wojny, jaką wypowiedziały Iranowi Stany Zjednoczone i Izrael, rozpoczynając bombardowania tego kraju.

Już przed kolejnym meczem Pucharu Azji te same piłkarki śpiewały hymn, w dodatku salutując. Można tylko domyślać się, co je do tego skłoniło.

Iranki odpadły już w fazie grupowej. Pięć zawodniczek tuż przed odlotem do domu porzuciło reprezentację. Chciały starać się o azyl w Australii, ale ostatecznie zdecydowały się na powrót do Iranu. Dlaczego? Czy były szantażowane i bały się o losy swoich bliskich?

Sprawę irańskich piłkarek, atmosfery na ich meczach, szerzej opisywaliśmy na naszych łamach. "Widać je tylko, gdy rozgrywają mecze - wtedy na trybunach i wokół stadionów wrze. Kibice na zmianę cieszą się, że Ali Chamenei [irański przywódca, zabity pierwszego dnia wojny w nalocie bombowym na swoją rezydencję w Teheranie] wreszcie nie żyje, dziękują Donaldowi Trumpowi i wykrzykują, że reżim lada chwila upadnie. Mają ze sobą irańskie flagi sprzed rewolucji islamskiej - ze złotym lwem i słońcem, za to bez symboli Islamskiej Republiki i słów Allahu Akbar (Bóg jest wielki). Piłkarki patrzą na nich z murawy, słyszą gwizdy i buczenie podczas hymnu, ale nie reagują. Nie mogą" - pisał dziennikarz Sport.pl Dawid Szymczak.

Zbliżają się mistrzostwa świata w USA. Co z reprezentacją Iranu?

Dziś o irańskim futbolu mówi się w kontekście zapowiedzi, że męska reprezentacja może nie wystąpić na mundialu w USA, choć się na imprezę zakwalifikowała. Z jednej strony Irańczycy chcą w ten sposób zaprotestować wobec bombardowań ich kraju przez siły USA i Izraela. Z drugiej, organizatorzy mistrzostw wprawdzie podtrzymują zaproszenie dla reprezentacji Iranu, jednoczenie jednak podkreślają obawy o ich bezpieczeństwo.

- Jeśli prezydent kraju gospodarza sugeruje w serwisach społecznościowych, że organizatorzy nie mogą zapewnić piłkarzom bezpieczeństwa, wiarygodność i wizerunek FIFA drastycznie spadają - mówił Sport.pl Mieszko Rajkiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.

Tu znów pojawia się Maryam Shojaei. Aktywistka we wspomnianym już, szczerym wywiadzie dla portalu The Athletic, odpowiedziała m.in. na pytanie, czy jej zdaniem ludzie w Iranie chcą, aby reprezentacja kraju poleciała do Stanów Zjednoczonych na mundial.

- To trudne pytanie. Niektórzy ludzie nie wierzą w to, że piłkarze wspierają zwykłych ludzi. Kiedyś piłka nożna nas jednoczyła, ale teraz dzieli. Ludzie mówią: "Ci celebryci mieli platformę i władzę, żeby nas wspierać - zwłaszcza gdy tysiące osób zginęło podczas protestów". To oznacza, że teraz niektórzy są im przeciwni. Myślę, że osoby nie będące Irańczykami mogą tego nie rozumieć - powiedziała Shojaei The Athletic.

Podzieliła się też kolejną dramatyczną historią, wracając do wydarzeń sprzed meczu Iranu z Syrią w 2019 r., gdy zostały z siostrą zatrzymane.

Ich brat jest byłym kapitanem reprezentacji Iranu. Masoud Shojaei w drużynie narodowej rozegrał 87 meczów. W tym samym czasie, gdy Maryam Shojaei z siostrą były przewożone na komisariat policji, Masoud grał w meczu przeciwko Syrii (5:0).

- Jest ode mnie dziewięć lat młodszy. Nigdy nie znałam mężczyzny, który byłby takim feministą, jak on. Mówił mi, że wstyd mu grać w miejscu, gdzie kobietom nie wolno oglądać meczów i był szczęśliwy, kiedy zaczęłam kampanię w tej sprawie - powiedziała z dumą Maryam Shojaei. Po chwili dodała, że za wsparcie dla spraw kobiet brat zapłacił wyjątkowo wysoką cenę - w kwietniu tego roku skonfiskowano mu majątek. To informacja, która zresztą pojawiła się w irańskich mediach:

"Dzisiaj, 8 kwietnia, agencja informacyjna Mizan News Agency poinformowała, że w wyniku najnowszych działań podjętych na podstawie zarządzeń sądowych wydanych dla Organizacji Rejestracji Aktów Własności i Nieruchomości oraz Banku Centralnego, zidentyfikowano, zajęto i skonfiskowano konta bankowe, akty własności i pojazdy należące do 63 kolejnych osób w różnych częściach kraju" - czytamy na portalu iranwire.com.

W gronie wspomnianych 63 osób odnajdujemy nazwisko Masouda Shojaeia, który nie jest jedynym sportowcem ukaranym przez państwo. Poza nim - jak napisał serwis iranwire.com - zajęto majątki zawodniczki taekwondo Kimii Alizadeh, a także trzech byłych piłkarzy: Bakhtiara Rahmaniego (uczestnik MŚ 2014), Milada Zanidpoura i Soshy Makaniego.

Jak czytamy we wspomnianym wyżej źródle - system sądowniczy kraju od początku wojny z Izraelem i USA uznał, że podejmie surowe środki wobec osób uznanych za "kolaborantów". Najwyraźniej tak właśnie sklasyfikowano Masouda Shojaeia.

Iran wystąpił na trzech ostatnich turniejach o mistrzostwo świata. W 2014, 2018 i 2022 roku nie wyszedł z grupy. Zakwalifikował się na tegoroczny mundial. Trafił do grupy G, w której ma zagrać z Belgią, Egiptem i Nową Zelandią. Dwa spotkania mają zostać rozegranie w Los Angeles, a jedno w Seattle.