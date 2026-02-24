Działający głównie w stanie Jalisco kartel CJNG może mieć nawet ponad 30 000 członków. W niedzielę 22 lutego zabity przez meksykańskie wojsko został lider tej organizacji przestępczej - Nemesio Oseguera Cervantes. W wyniku tej operacji w licznych miastach Meksyku wybuchły regularne walki pomiędzy członkami kartelu a siłami porządkowymi, pojawiły się podpalenia, blokowane były drogi. Przez ostatnie dwa dni zginęły łącznie przynajmniej 73 osoby. Za odwet odpowiedzialny miał być jeden z zaufanych ludzi Cervantesa - Hugo Cesar Macias Urena - który za każdego zabitego żołnierza obiecał nagrodę 20 000 pesos (nieco ponad 4000 złotych). On również został zabity przez meksykańską armię.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasiak faworytem do złota. Szaleństwo w Polsce na jego punkcie

Co z mistrzostwami świata w Meksyku? Polacy mogą zagrać tam pierwszy mecz

Nie jest zaskoczeniem, że pojawiły się wątpliwości dotyczące organizacji mistrzostw świata w Meksyku. Zwłaszcza, że mecze tego turnieju - oraz zbliżającego się turnieju barażowego - mają odbyć się na stadionie w Guadalajarze, czyli w jednym z miast, które jest główną areną walk pomiędzy wojskiem a kartelem. W Meksyku swój pierwszy mecz może zagrać też reprezentacja Polski. Jeśli Biało-Czerwoni wygrają marcowe baraże, to 14 czerwca zagrają w Guadalupe przeciwko reprezentacji Tunezji.

Jak donosi "The Athletic", wątpliwości pojawiły się też w FIFA, która miała rozważać przeniesienie meczów barażowych z Guadalajary w inne miejsce. Jednak w poniedziałek wieczorem meksykańska armia zaczęła odzyskiwać kontrolę nad sytuacją.

- W FIFA Mexico dokładnie obserwujemy sytuację w Jalisco i jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami. Będziemy stosować się do poleceń różnych agencji rządowych, które dbają o zachowanie porządku publicznego i przywrócenie normalności, i będziemy podkreślać naszą bliską współpracę z władzami federalnymi, stanowymi oraz lokalnymi - przekazała FIFA "The Athletic".

Eksperci pytani o to, jak rozwinie się sytuacja, rozkładają ręce. - Potencjalnie czeka nas podział kartelu i destabilizacja jego struktur na dużym terenie Meksyku tuż przed startem mistrzostw świata. Jest prawie niemożliwe przewidzenie, co się wydarzy - stwierdził w rozmowie z "The Athletic" Nathan Jones, ekspert zajmujący się studiowaniem meksykańskich organizacji narkotykowych. Wiele zależy od tego, co się wydarzy w wewnętrznej polityce kartelu.

Wygląda więc na to, że na razie FIFA nie będzie wykonywać gwałtownych ruchów, a większa niepewność dotyczy tylko marcowych baraży interkontynentalnych. To może się oczywiście zmienić, jeżeli sytuacja w Guadalajarze znacząco się pogorszy. W tym mieście mają odbyć się cztery mecze mistrzostw świata. Łącznie Meksyk będzie gospodarzem 13 spotkań.