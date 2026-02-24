Działający głównie w stanie Jalisco kartel CJNG może mieć nawet ponad 30 000 członków. W niedzielę 22 lutego zabity przez meksykańskie wojsko został lider tej organizacji przestępczej - Nemesio Oseguera Cervantes. W wyniku tej operacji w licznych miastach Meksyku wybuchły regularne walki pomiędzy członkami kartelu a siłami porządkowymi, pojawiły się podpalenia, blokowane były drogi. Przez ostatnie dwa dni zginęły łącznie przynajmniej 73 osoby. Za odwet odpowiedzialny miał być jeden z zaufanych ludzi Cervantesa - Hugo Cesar Macias Urena - który za każdego zabitego żołnierza obiecał nagrodę 20 000 pesos (nieco ponad 4000 złotych). On również został zabity przez meksykańską armię.
Nie jest zaskoczeniem, że pojawiły się wątpliwości dotyczące organizacji mistrzostw świata w Meksyku. Zwłaszcza, że mecze tego turnieju - oraz zbliżającego się turnieju barażowego - mają odbyć się na stadionie w Guadalajarze, czyli w jednym z miast, które jest główną areną walk pomiędzy wojskiem a kartelem. W Meksyku swój pierwszy mecz może zagrać też reprezentacja Polski. Jeśli Biało-Czerwoni wygrają marcowe baraże, to 14 czerwca zagrają w Guadalupe przeciwko reprezentacji Tunezji.
Jak donosi "The Athletic", wątpliwości pojawiły się też w FIFA, która miała rozważać przeniesienie meczów barażowych z Guadalajary w inne miejsce. Jednak w poniedziałek wieczorem meksykańska armia zaczęła odzyskiwać kontrolę nad sytuacją.
- W FIFA Mexico dokładnie obserwujemy sytuację w Jalisco i jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami. Będziemy stosować się do poleceń różnych agencji rządowych, które dbają o zachowanie porządku publicznego i przywrócenie normalności, i będziemy podkreślać naszą bliską współpracę z władzami federalnymi, stanowymi oraz lokalnymi - przekazała FIFA "The Athletic".
Eksperci pytani o to, jak rozwinie się sytuacja, rozkładają ręce. - Potencjalnie czeka nas podział kartelu i destabilizacja jego struktur na dużym terenie Meksyku tuż przed startem mistrzostw świata. Jest prawie niemożliwe przewidzenie, co się wydarzy - stwierdził w rozmowie z "The Athletic" Nathan Jones, ekspert zajmujący się studiowaniem meksykańskich organizacji narkotykowych. Wiele zależy od tego, co się wydarzy w wewnętrznej polityce kartelu.
Wygląda więc na to, że na razie FIFA nie będzie wykonywać gwałtownych ruchów, a większa niepewność dotyczy tylko marcowych baraży interkontynentalnych. To może się oczywiście zmienić, jeżeli sytuacja w Guadalajarze znacząco się pogorszy. W tym mieście mają odbyć się cztery mecze mistrzostw świata. Łącznie Meksyk będzie gospodarzem 13 spotkań.