Po ataku odwetowym kartelu narkotykowego Meksykanie są świadomi, że grozi im strata piłkarskiego mundialu. Ale są też prawie pewni, że do tego jednak nie dojdzie.

Wojskowa obława na przywódcę kartelu narkotykowego Rubéna Nemesio Oseguerę Cervantesa, czyli "El Mencho" była możliwa dzięki danym wywiadu amerykańskiego. W niedzielę wojsko meksykańskie dotarło do miasteczka Tapalapa w stanie Jalisco, gdzie doszło do wymiany ognia, w której "El Mencho" został poważnie ranny, w wyniku czego zmarł w drodze do szpitala w stolicy stanu Guadalajarze. W akcie zemsty jego kartel rozpoczął akcję odwetową w 20 z 32 stanów Meksyku. Zginęły w niej 62 osoby.

REKLAMA

Zobacz wideo Stare sanki, Snoop z pierogiem, aferki. Niezwykłe igrzyska dla Polski!

Wojna domowa w Meksyku

Mafiosi ustawiali zapory na drogach, zatrzymywali autobusy i samochody, a potem je podpalali. Niszczyli banki i sklepy. Policja meksykańska naliczyła 250 blokad zorganizowanych przez członków kartelu. W świat poszedł przekaz, że rząd meksykański nie panuje nad bezpieczeństwem kraju.

Zdjęcia płonących samochodów, zamaskowanych gangsterów z karabinami maszynowymi na ulicach sprawiały wrażenie, jakby w Meksyku wybuchła wojna domowa. Turystom radzono, by nie opuszczali hoteli, linie lotnicze odwoływały loty, odwoływano też mecze piłkarskie i inne wydarzenia sportowe. Tak było w niedzielę i w poniedziałek rano.

Rząd meksykański twierdzi, że skierował w najbardziej zagrożone rejony 10 tys. żołnierzy. Zabito 34 członków kartelu, zginęło też 25 członków meksykańskiej gwardii narodowej. Aresztowano 70 osób. We wtorek sytuacja w kraju się normalizowała, wznowiono loty, także do Guadalajary i Puerto Vallarta – słynnego kurortu nad Pacyfikiem.

W ataku kartelu najbardziej ucierpiał stan Jalisco, w którym "El Mencho" został zastrzelony. Właśnie w stolicy Jalisco, czyli Guadalajarze i w Monterrey (stolica stanu Nuevo Leon) już za miesiąc, czyli w dniach 23-31 marca mają być rozgrywane baraże interkontynentalne o awans na zbliżający się mundial. W Guadalajarze o prawo gry na mistrzostwach rywalizować mają Nowa Kaledonia, Jamajka i Demokratyczna Republika Konga.

W środę Meksyk gra z Islandią

Co więcej, już w środę, czyli 25 lutego, reprezentacja Meksyku gra w Queretaro towarzyski mecz z Islandią. Kadra Islandii przybyła do Meksyku w sobotę, drużyna prowadzona przez Javiera Aguirre cały czas jest na zgrupowaniu przed spotkaniem na Estadio Corregidora. Dwa dni temu na tym stadionie odwołano mecz ligowy ze względu na zagrożenie atakiem kartelu. Czy w 72 godziny sytuacja wróci do normy?

W meksykańskich mediach pojawiły się wyjaśnienia, że w niedzielę i poniedziałek policja w całym stanie Queretaro skierowana została do walki z kartelem, zabrakło więc sił, które mogłyby pilnować porządku na stadionie. W środę będzie inaczej. Rząd Meksyku ogłasza, że sytuacja w kraju jest już opanowana, choć mieszkańcy wciąż żyją w panice. Ilu kibiców odważy się w środę dopingować drużynę narodową Meksyku z trybun stadionu w Queretaro?

Przy okazji ataku kartelu w światowych mediach, a także w mediach społecznościowych, pojawiło się sporo informacji fałszywych. Na przykład o tym, że mafiosi zdobył kontrolę nad lotniskiem w Jalisco i zatrzymali zagranicznych turystów jako zakładników. Prawdą jest natomiast, że zamieszki w kraju wywołały niepokój w FIFA, która poprosiła rząd meksykański o raport na temat stanu bezpieczeństwa w Monterrey, Guadalajarze i Mexico City – trzech miastach, w których mają być rozgrywane mecze podczas mundialu 2026 roku.

Według nadającej w Meksyku stacji ESPN, rząd meksykański wysłał do FIFA raport o bezpieczeństwie w kraju. I czeka na odpowiedź, reakcję lub oficjalny komunikat z Zurychu. Komentatorzy sportowego dziennika "Record" oceniają, że rzeczywiście istnieje groźba, że 13 spotkań MŚ zaplanowanych w Meksyku może zostać przeniesionych do Stanów Zjednoczonych.

W Meksyku powstała już nawet spiskowa teoria, kompletnie absurdalna, która głosi, że dane wywiadu amerykańskiego, dotyczące miejsca przebywania "El Mencho", były tak naprawdę rodzajem "konia trojańskiego", czyli celową akcją USA obliczoną na odebranie mundialu Meksykowi.

Komentatorzy dziennika "Record" podkreślają, że gdyby Meksyk stracił mundial, byłby to "triumf zła", czyli zwycięstwo kartelu narkotykowego nad legalną władzą w kraju i jego obywatelami. Meksykanie kochają futbol, czekają na mecze mistrzostw świata jak na narodową fiestę, tymczasem tę wielką radość odebraliby im gangsterzy z bronią w ręku. Dla Meksyku, jego rządu, prezydentki Claudii Sheinbaum i mieszkańców kraju, byłby to nokautujący cios.

Za to mafiosi osiągnęliby swój cel i dokonaliby zemsty.