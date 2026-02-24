Klub Polaka idzie na dno. Niedawno cały świat się nimi zachwycał

Jamie Vardy, Riyad Mahrez, N'Golo Kante, Kasper Schmeichel, Wes Morgan, Robert Huth, Christian Fuchs, Danny Simpson, Marc Albrighton, Danny Drinkwater - niemal każdy fan Premier League wybudzony w środku nocy wymieni większość zawodników ze składu, którym Claudio Ranieri w 2016 roku wygrywał mistrzostwo Anglii. Tytuł dla Leicester City, w którym przecież występował też Marcin Wasilewski, był jedną z największych sensacji w historii piłki. Niestety - sytuacja klubu dziś wygląda zgoła odmiennie.

Fatalna sytuacja sensacyjnego mistrza Anglii. Grozi im spadek

Zaledwie cztery punkty przewagi nad przedostatnim w tabeli Oxford United i miejsce w strefie spadkowej - tak po 33 meczach wygląda rzeczywistość Leicester City, które może się "pochwalić" drugą najgorszą defensywą w lidze i nie wygrało już siedmiu kolejnych meczów ligowych.

W ostatniej kolejce "Lisy" straciły wygraną w Stoke w ostatnich minutach meczu. Remis na Britannia Stadium może boleć, bowiem w przypadku zwycięstwa zespół Leicester wyszedłby ze strefy spadkowej, strącając pod kreskę West Bromwich Albion.

Przypomnijmy, że bramkarzem Leicester jest obecnie Polak Jakub Stolarczyk, który w 26 ligowych meczach zachował cztery czyste konta i przepuścił 36 goli.

Warto pamiętać, że Leicester w 2021 roku sięgał po Puchar Anglii, a w 2022 roku grał w półfinale Ligi Konferencji przeciwko Romie. Jeszcze sezon temu, jako beniaminek Premier League klub zrobił transfery za ponad 90 milionów euro, ale żaden z piłkarzy nie spełnił oczekiwań. Drużyna spadła z ligi, a już przed trwającymi rozgrywkami nie pozyskała żadnego zawodnika za kwotę gotówkową. Czas pokaże, czy latem 2026 roku - dekadę po sensacyjnym mistrzostwie - będzie się przygotowywać do gry w League One.

Leicester City nigdy nie występował na trzecim poziomie rozgrywkowym w Anglii.