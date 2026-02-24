Uczestnik mundialu chce zagrać z Rosją. "Ugościmy"

Reprezentacja Curacao to jeden z debiutantów podczas tegorocznych mistrzostw świata, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Curacao to mała wyspa, na której mieszka 158 tys. mieszkańców. Tamtejsza kadra zapewniła sobie awans na turniej po bezbramkowym remisie z Jamajką, który dał jej wygraną w grupie CONMEBOL. Kadrę Curacao na mundialu miał poprowadzić 78-letni Dick Advocaat, ale musiał zrezygnować z posady ze względów rodzinnych. Jeszcze przed startem mistrzostw świata Curacao może okryć się hańbą.

Uczestnik mundialu może zagrać z Rosją. "Moglibyśmy ugościć Rosję"

W rosyjskich mediach pojawiają się informacje, że reprezentacja Curacao moze zagrać mecz towarzyski z Rosją jeszcze przed startem turnieju.

- Mamy już wszystkie zarezerwowane terminy w marcu. Szukamy przeciwnika, który zagra u nas 6 czerwca. To jedyny dostępny termin. Moglibyśmy ugościć reprezentację Rosji - mówił David Heykoop, członek Rady Wykonawczej w federacji Curacao.

Curacao zagra dwa mecze w turnieju FIFA Series, odpowiednio z Chinami (27.03) i Australią (31.03). Potem Curacao zagra ze Szkocją w meczu towarzyskim w Glasgow (30.05).

Na razie Rosja ma zapewniony jeden mecz towarzyski w tym roku - 27 marca dojdzie do starcia między Rosją a Mali. Cztery dni później miało dojść do starcia między Rosją a Gwatemalą, ale zostało ono odwołane.

W zeszłym roku Rosja zagrała dziesięć sparingów, z czego wygrała sześć (5:0 z Grenadą i Zambią, 4:1 z Białorusią i Katarem, 2:1 z Iranem, 3:0 z Boliwią), zremisowała trzy (1:1 z Nigerią i Peru, 0:0 z Jordanią) i przegrała jeden (0:2 z Chile).

Curacao zagra w grupie mistrzostw świata z Niemcami (14.06), Ekwadorem (21.06) i Wybrzeżem Kości Słoniowej (25.06).

Rybus mówi o meczu Polska - Rosja. "Sami widzicie, z kim grają"

Czy Rosja wkrótce zagra mecz towarzyski z Polską? To scenariusz, który pewnie podobałby się Maciejowi Rybusowi, choć na razie jest mało prawdopodobne, by doszedł on do skutku.

- Nie ma szans, żeby Rosja grała z Polską w najbliższym czasie. Sami widzicie, z kim grają Rosjanie. Nie mogę nazwać Mali i Gwatemali niepoważnymi drużynami. Ale byłoby lepiej, gdyby rosyjska reprezentacja grała z uczestnikami mistrzostw świata, a nie z Mali i Gwatemalą.