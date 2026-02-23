Powiało grozą w trakcie meczu w Meksyku. Piłkarki nagle zaczęły uciekać

Na niecałe cztery miesiące przed rozpoczęciem tegorocznych mistrzostw świata jedno z państw-organizatorów pogrążyło się w chaosie. Chodzi o Meksyk, w którym na wojnę z rządem poszedł kartel narkotykowy CJNG. Wszystko po akcji wojska, w której zginął szef grupy - Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes.

W operacji udział miała armia amerykańska. Prezydent USA, Donald Trump, uznał CJNG za organizację terrorystyczną. I faktycznie, od niedzieli w ponad 20 stanach Meksyku członkowie kartelu sieją terror. Przestępcy blokują drogi, podpalają stacje benzynowe, plądrują sklepy i banki. W stanie Jalisco - siedzibie kartelu - zawieszono nawet lekcje w szkołach i wstrzymano kursy komunikacji miejskiej.

Meksyk pogrążony w chaosie. Odwołane i przerwane mecze

Kryzys sięgnął również meksykańskiej piłki nożnej. "Sytuacja w regionie jest na tyle poważna, że w niedzielę odwołano tam aż cztery mecze ligowe. Lokalne władze zdecydowały o przełożeniu spotkania Queretaro - Juarez FC w najwyższej klasie rozgrywkowej mężczyzn oraz Chivas - America w lidze kobiet. Odwołano również dwa spotkania w drugiej lidze mężczyzn" - pisał w swoim komentarzu Konrad Ferszter ze Sport.pl.

Przerwany również został mecz kobiecej Ligi MX między drużynami Necaxa a Queretaro. Miało to miejsce na samym początku drugiej połowy. Sędzia tego spotkania po ledwie kilkudziesięciu sekundach gry poprosiła piłkarki o opuszczenie murawy. Powodem było zagrożenie wybuchem poza stadionem.

Jak podaje The Athletic, powodem przerwania gry były... odgłosy motocyklowych silników, mylnie uznane za strzały. Organizatorzy woleli jednak nie ryzykować, gdyż stan Aguascalientes, w którym znajduje się Estadio Victoria, sąsiaduje z Jalisco. Mecz dwóch ostatnich drużyn kobiecej ekstraklasy został wznowiony po kilku minutach. Ostatecznie Necaxa wygrała 2:1.

Mecze tegorocznego mundialu odbywać się będą w trzech meksykańskich miastach, w tym w stolicy stanu Jalisco - Guadalajarze. Na Estadio Akron rozegrane będą cztery mecze fazy grupowej. W tym mieście stacjonować mają też reprezentacje Kolumbii i Korei Południowej.