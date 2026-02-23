Gdy Dick Advocaat w marcu 2024 roku obejmował kadrę Curacao, raczej nie spodziewał się, że zostanie jednym z narodowych bohaterów. Państwo o powierzchni 444 km² nie było nigdy piłkarską potęgą. Tymczasem pod wodzą Holendra udało im się najpierw zakwalifikować do rozgrywek Gold Cup, a następnie po raz pierwszy w historii uzyskać awans na mistrzostwa świata.

Niespodziewana rezygnacja. "Rodzina jest ważniejsza"

W grudniu selekcjoner i piłkarze Curacao dowiedzieli się, że w grupowych zmaganiach ich rywalami będą Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Ekwador. I nikt nikomu nie mydli oczu - urwanie punktów któremukolwiek z tych zespołów będzie olbrzymią niespodzianką i sukcesem. Niestety, nie odniesie go Advocaat, który mógł zostać najstarszym trenerem prowadzącym kadrę na mundialu. Od 2010 roku dzierży go Otto Rehhagel, który jako selekcjoner Greków na MŚ w RPA miał 72 lata i 317 dni.

78-letni szkoleniowiec niespodziewanie zrezygnował z funkcji selekcjonera na kilka miesięcy przed mundialem. Powodem są problemy zdrowotne jego córki. - Zawsze mówiłem, że rodzina jest ważniejsza niż piłka nożna - powiedział Holender cytowany przez ESPN.

- To jest oczywista decyzja. Nie zmienia to jednak faktu, że będę bardzo tęsknił za Curacao, ludźmi stamtąd i moimi kolegami. Uważam, że zakwalifikowanie się najmniejszego kraju na świecie na mundial jest jednym z najważniejszych momentów mojej kariery. Jestem dumny z moich zawodników, sztabu i członków zarządu, którzy w nas wierzyli - dodał.

- Jego decyzja zasługuje jedynie na szacunek. Dick i kadra narodowa zapisały się w historii. Curacao zawsze będzie mu wdzięczne - nie krył poruszenia przewodniczący tamtejszej federacji Gilbert Martina.

Decyzja Dicka Advocaata spowodowała, że z dalszej pracy z reprezentacją Curacao zrezygnowali jego asystent Cor Pot oraz lekarz kadry Casper van Eijck. Reszta sztabu szkoleniowego pozostanie niezmieniona. Obowiązki selekcjonera przejmie Fred Rutten.

