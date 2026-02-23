Powrót na stronę główną

Polak zachwycił Niemców. Borek wieszczy transfer

Mateusz Żukowski został gwiazdą 2. Bundesligi, choć zaczynał sezon na zapleczu polskiej elity. Dziś Mateusz Borek wieszczy mu transfer do lepszego klubu. - Myślę, że dostanie kilka grubych propozycji z niemieckiej ekstraklasy - wskazuje znany komentator.
Mateusz Borek i Mateusz Żukowski
Czy piłkarz z drugiej ligi niemieckiej zostanie powołany na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski? Mateusza Żukowskiego, który przeżywa najlepszy okres w karierze w barwach Magdeburga, doskonale zna Jacek Magiera. Drugi trener kadry prowadził go w barwach Śląska Wrocław. Żukowski zbiera pochwały, a według Mateusza Borka latem stanie się bohaterem przenosin do kolejnego klubu.

Borek wieszczy transfer. Polak podbija Niemcy

– Letni transfer? Sto procent. Znając doświadczenie negocjacyjne i znajomość rynku Bartka Bolka, być może została wpisana jakaś klauzula o ewentualnym odejściu Żukowskiego do Bundesligi. Myślę, że dostanie kilka grubych propozycji z niemieckiej ekstraklasy. Ona zawsze kojarzyła się z szybkością. Trzeba mieć motorykę na wysokim poziomie, żeby myśleć o wyższych celach. Żukowski to ma. Nie wiem, czy w Bundeslidze nie będzie przymierzany jako drugi napastnik czy skrzydłowy, gdzie też czuje się komfortowo. Jestem jednak przekonany, że przy takiej dyspozycji to może być jego pierwszy i ostatni sezon w Magdeburgu - powiedział w programie "Moc Futbolu", a jego słowa zostały zacytowane przez portal kanalsportowy.pl.

Żukowski w 11 meczach w 2. Bundeslidze zdobył... 11 goli. Jego forma jest czymś zaskakującym, bowiem sezon rozpoczynał na zapleczu Ekstraklasy, w barwach Śląska. W stolicy Dolnego Śląska rozegrał aż 66 meczów i zdobył tylko trzy gole.

Poza epizodem w meczu z Jagiellonią Białystok, gdzie wystąpił na środku ataku, najczęściej grał na skrzydle lub nawet na prawej obronie. Czas pokaże, czy w 2026 roku dostąpi zaszczytu powołania do reprezentacji Polski i czy zagra w Bundeslidze. Aby tak się stało musiałby zmienić klub.

Magdeburg zajmuje 16. miejsce w tabeli i walczy o uniknięcie degradacji na trzeci poziom rozgrywkowy.

