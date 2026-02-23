Polak zachwycił Niemców. Borek wieszczy transfer

Czy piłkarz z drugiej ligi niemieckiej zostanie powołany na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski? Mateusza Żukowskiego, który przeżywa najlepszy okres w karierze w barwach Magdeburga, doskonale zna Jacek Magiera. Drugi trener kadry prowadził go w barwach Śląska Wrocław. Żukowski zbiera pochwały, a według Mateusza Borka latem stanie się bohaterem przenosin do kolejnego klubu.

Borek wieszczy transfer. Polak podbija Niemcy

– Letni transfer? Sto procent. Znając doświadczenie negocjacyjne i znajomość rynku Bartka Bolka, być może została wpisana jakaś klauzula o ewentualnym odejściu Żukowskiego do Bundesligi. Myślę, że dostanie kilka grubych propozycji z niemieckiej ekstraklasy. Ona zawsze kojarzyła się z szybkością. Trzeba mieć motorykę na wysokim poziomie, żeby myśleć o wyższych celach. Żukowski to ma. Nie wiem, czy w Bundeslidze nie będzie przymierzany jako drugi napastnik czy skrzydłowy, gdzie też czuje się komfortowo. Jestem jednak przekonany, że przy takiej dyspozycji to może być jego pierwszy i ostatni sezon w Magdeburgu - powiedział w programie "Moc Futbolu", a jego słowa zostały zacytowane przez portal kanalsportowy.pl.

Żukowski w 11 meczach w 2. Bundeslidze zdobył... 11 goli. Jego forma jest czymś zaskakującym, bowiem sezon rozpoczynał na zapleczu Ekstraklasy, w barwach Śląska. W stolicy Dolnego Śląska rozegrał aż 66 meczów i zdobył tylko trzy gole.

Poza epizodem w meczu z Jagiellonią Białystok, gdzie wystąpił na środku ataku, najczęściej grał na skrzydle lub nawet na prawej obronie. Czas pokaże, czy w 2026 roku dostąpi zaszczytu powołania do reprezentacji Polski i czy zagra w Bundeslidze. Aby tak się stało musiałby zmienić klub.

Magdeburg zajmuje 16. miejsce w tabeli i walczy o uniknięcie degradacji na trzeci poziom rozgrywkowy.