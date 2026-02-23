Tylko spójrz, gdzie pojawił się trener Widzewa. Ukraińcy już o tym piszą

Igor Jovicević został trenerem Widzewa Łódź 15 października 2025 roku. Swoją karierę trenerską rozpoczynał w Karpatach Lwów, gdzie w latach 2013-2016 prowadził drużynę U-21 oraz seniorów. Jego przygoda z tym klubem rozpoczęła się jednak wcześniej, gdyż w październiku 2010 roku podpisał pięcioletni kontrakt na stanowisko dyrektora sportowego.

Trenerskie początki na Ukrainie oraz historyczne mistrzostwo

Po opuszczeniu Ukrainy objął stery nad słoweńskim NK Celje, a następnie na kilka lat powrócił do rodzimego Zagrzebia, gdzie prowadził różne szczeble w tamtejszym Dinamo. Na Ukrainę powrócił w 2020 roku za sprawą kontraktu w SK Dnipro-1. Tam spędził dwa sezony, po czym objął Szachtar Donieck, z którym w sezonie 2022/23 zdobył mistrzostwo kraju.

Z uwagi na wybuch wojny na Ukrainie, opuścił kraj i przeniósł się do Arabii Saudyjskiej, a po roku wylądował w Łudogorcu Razgrad - w Bułgarii. 15 października ubiegłego roku Robert Dobrzycki, a więc większościowy właściciel Widzewa Łódź, zatrudnił Chorwata na stanowisko trenera pierwszej drużyny. Zastąpił on na tym stanowisku Patryka Czubaka.

Wsparcie na wiecu

Choć po rozpoczęciu inwazji przez Rosjan na Ukrainę Jovicević opuścił kraj, to jego wsparcie dla tamtejszej ludności nie wygasło. Kolejny dowód dał temu w niedzielę 22 lutego, kiedy to w przededniu czwartej rocznicy wybuchu pełnoskalowej wojny na wschodzie wziął udział w wiecu poparcia dla Ukrainy. Na swoim profilu w serwisie "Instagram" chorwacki szkoleniowiec zamieścił zdjęcie z podpisem: "Cztery lata od inwazji Rosji na Ukrainę. Niech ta wojna w końcu się skończy, a naród ukraiński będzie żył w pokoju i wolności, na które zasługuje. Zostańcie z Ukrainą!". Na zdjęciu trener i jego żona trzymają transparenty z napisem: „Chwała Ukrainie! Chwała Bohaterom".

Igor Jovicević z żoną na wiecu poparcia dla Ukrainy Fot. Instagram - Igor Jovicević

Widzew Łódź pod wodzą Jovicevicia po przerwie zimowej zanotował dwie porażki z rzędu. W przedostatniej kolejce udało im się przełamać tę złą passę, pokonując na wyjeździe Wisłę Płock 2:0. W piątek 20 lutego przed własną publicznością podzielili się punktami z Cracovią, bezbramkowo remisując w tym spotkaniu. W ligowej tabeli łódzki klub zajmuje przedostatnie, 17. miejsce.