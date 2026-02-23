Oto zdrajca Ukrainy. Tego nigdy mu nie wybaczą

Wielu piłkarzy, którzy grali w lidze rosyjskiej, po wydarzeniach z lutego 2022 roku postanowiło opuścić kraj, który napadł na niepodległą Ukrainę. Tamtejsze kluby nie występują w europejskich pucharach, a pozostanie w Rosji dla dużej części piłkarzy wiązałoby się z falą hejtu i ostracyzmu społecznego w rodzimych państwach. Jednym z takich przypadków był m.in. Maciej Rybus.

Wydawać by się mogło, że pierwszymi, którzy opuszczą Rosję, będą Ukraińcy. I o ile część z nich wróciła do ojczyzny, bądź przeniosła się do innych lig, o tyle są też tacy, którzy nie zwracają uwagi na wojnę w swoim kraju. We wrześniu 2025 roku Filip Macuda pisał na Sport.pl o "zdrajcy, który wybrał rosyjskie odludzie" - mowa o Ołeksandrze Rosputce, który postanowił opuścić szeregi Szachtara Donieck i przenieść się do kraju agresora.

Oto zdrajca Ukrainy. Po wybuchu wojny przyjął rosyjskie obywatelstwo

Nieco inaczej prezentuje się sprawa 32-letniego pomocnika Dmytro Iwanisenii, który od lata 2021 roku występuje w lidze rosyjskiej. Wówczas związał się z Krylią Sowietow Samara, odchodząc z Zorii Ługańsk, z którą dwukrotnie zajmował trzecią lokatę w ukraińskiej ekstraklasie. I wtedy nie wywoływało to kontrowersji.

Gdy jednak Iwanisenia postanowił zostać w Rosji po wybuchu wojny, rodacy kompletnie go skreślili. Oliwy do ognia dolał w 2024 roku, gdy przyjął rosyjskie obywatelstwo. Teraz piłkarz postanowił kontynuować swoją podróż po kraju, który napadł na jego ojczyznę.

Urodzony w Krzywym Rogu zawodnik podpisał kontrakt z Urałem Jekaterynburg, w którym w przeszłości występował m.in. Michał Kucharczyk. Ukraiński "Sport" pisze wprost - "zdrajca, który grał dla reprezentacji Ukrainy". W istocie - Iwanisenia rozegrał jeden mecz w barwach narodowych - w 2019 roku wybiegł na murawę w starciu towarzyskim przeciwko Estończykom (1:0).

