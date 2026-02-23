Powrót na stronę główną

Oto zdrajca Ukrainy. Tego nigdy mu nie wybaczą

Agresja wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy trwa od lutego 2022 roku. Polityka ma ogromny wpływ na sport, co sprawiło, że w ligach obu państw niemal na próżno szukać zawodników z wrogiego kraju. Są jednak wyjątki, a jednym z nich jest były reprezentant Ukrainy Dmytro Iwanisenia, który w ciągu pięciu lat znalazł już drugi klub w Rosji.
Wielu piłkarzy, którzy grali w lidze rosyjskiej, po wydarzeniach z lutego 2022 roku postanowiło opuścić kraj, który napadł na niepodległą Ukrainę. Tamtejsze kluby nie występują w europejskich pucharach, a pozostanie w Rosji dla dużej części piłkarzy wiązałoby się z falą hejtu i ostracyzmu społecznego w rodzimych państwach. Jednym z takich przypadków był m.in. Maciej Rybus.

Wydawać by się mogło, że pierwszymi, którzy opuszczą Rosję, będą Ukraińcy. I o ile część z nich wróciła do ojczyzny, bądź przeniosła się do innych lig, o tyle są też tacy, którzy nie zwracają uwagi na wojnę w swoim kraju. We wrześniu 2025 roku Filip Macuda pisał na Sport.pl o "zdrajcy, który wybrał rosyjskie odludzie" - mowa o Ołeksandrze Rosputce, który postanowił opuścić szeregi Szachtara Donieck i przenieść się do kraju agresora.

Nieco inaczej prezentuje się sprawa 32-letniego pomocnika Dmytro Iwanisenii, który od lata 2021 roku występuje w lidze rosyjskiej. Wówczas związał się z Krylią Sowietow Samara, odchodząc z Zorii Ługańsk, z którą dwukrotnie zajmował trzecią lokatę w ukraińskiej ekstraklasie. I wtedy nie wywoływało to kontrowersji.

Gdy jednak Iwanisenia postanowił zostać w Rosji po wybuchu wojny, rodacy kompletnie go skreślili. Oliwy do ognia dolał w 2024 roku, gdy przyjął rosyjskie obywatelstwo. Teraz piłkarz postanowił kontynuować swoją podróż po kraju, który napadł na jego ojczyznę.

Urodzony w Krzywym Rogu zawodnik podpisał kontrakt z Urałem Jekaterynburg, w którym w przeszłości występował m.in. Michał Kucharczyk. Ukraiński "Sport" pisze wprost - "zdrajca, który grał dla reprezentacji Ukrainy". W istocie - Iwanisenia rozegrał jeden mecz w barwach narodowych - w 2019 roku wybiegł na murawę w starciu towarzyskim przeciwko Estończykom (1:0).

