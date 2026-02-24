Polacy chcą bojkotu mundialu. To może mieć poważne konsekwencje

Amerykanie prowadzą agresywną politykę międzynarodową, a w czerwcu mają organizować piłkarski mundial. Polacy w sondzie na Sport.pl zadeklarowali chęć bojkotu turnieju, jeśli nasza reprezentacja się na niego zakwalifikuje. Mieszko Rajkiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej tłumaczy, jakie byłyby konsekwencje takiej decyzji. Wyjaśnia także, dlaczego Izrael nie został wykluczony z międzynarodowego sportu.

Za nami Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie 2026, przy okazji których najgłośniej z punktu widzenia geopolityki było wokół Rosjan. Na arenie międzynarodowej za swoje działania krytykowane są jednak także Stany Zjednoczone oraz Izrael. Mieszko Rajkiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej wyjaśnia m.in., czy dojdzie do bojkotu piłkarskich mistrzostw świata, jak Donald Trump wykorzystuje sport w USA oraz dlaczego Izrael nie został dotąd objęty sankcjami w świecie sportu za działania w Strefie Gazy.

Dominik Senkowski: Z uwagi na działania Amerykanów wobec Wenezueli i Grenlandii pojawiły się w zagranicznych mediach sugestie możliwości bojkotu tegorocznego mundialu, który ma zostać rozegrany m.in. w USA, przez czołowe reprezentacje. Pana zdaniem to realna opcja czy raczej fikcja?

Mieszko Rajkiewicz: To bardziej medialna spekulacja. Oczywiście to głośne nagłówki, ale bojkotu się nie spodziewam. Jeśli już, bardziej bojkotu dyplomatycznego, polegającego na tym, że w przypadku meczów wybranych reprezentacji nie pojawią się na nich najważniejsi politycy i głowy państw. Mam na myśli głównie kraje europejskie, ale także wrogie dziś USA, takie jak Iran. Bojkoty sportowe bardzo rzadko przynosiły efekt i należą raczej do przeszłości.

W sondzie na Sport.pl większość głosujących poparła pomysł bojkotu mistrzostw, o ile Polacy się na nie zakwalifikują. Jakie to mogłoby mieć konsekwencje?

- Konsekwencje w sensie sportowym byłyby dosyć poważne, bo FIFA miałaby wówczas pełne prawo do zawieszenia naszej federacji w prawach członka. Taki scenariusz to dla mnie dziś science fiction. Myślę, że powtórzymy model z zimowych igrzysk 2022 w Pekinie, czyli nastąpi bojkot dyplomatyczny.

Nawet gdyby spór na linii USA-Dania (Grenlandia jest jej terytorium zależnym) zaostrzył się?

- Wszystko zależy od dynamiki zdarzeń. Narracja administracji prezydenta Donalda Trumpa w kontekście Grenlandii jest bardzo inwazyjna w sensie języka, ale nie odbieram tego jako stricte próby przejęcia terytorium na własność. To raczej gra polityczna o wpływy gospodarcze. Ale trybuny na mundialu mogą tym tematem żyć i krytykować postawę Stanów Zjednoczonych.

Tak działo się kilka dni temu podczas meczu hokejowego Amerykanów z Duńczykami na igrzyskach w Mediolanie, gdy na trybunach pojawiła się flaga Grenlandii.

- Myślę, że podczas kolejnych imprez sportowych w tym roku możemy spodziewać się przede wszystkim takich reakcji społecznych i kibicowskich. Będą flagi, banery, ale bez wpływu na sam występ sportowy. Piłkarze i - szerzej - duńscy sportowcy mogą wypowiadać się w mediach, ale nie spodziewam się tak silnych protestów, jak historia z koszulkami w Katarze [w 2022 Duńczycy protestowali przeciwko organizacji mundialu w Katarze, wskazując na śmierć robotników przy budowaniu stadionów i przygotowali w tym celu specjalne koszulki - przyp. red.]. O ile reprezentacja Danii w ogóle awansuje na mundial.

W trakcie zimowych igrzysk duńska biathlonistka Ukaleq Astri Slettemark krytykowała USA za próbę przejęcia Grenlandii, z której pochodzi. Czy w amerykańskim sporcie pojawiają się podobne lub przeciwne głosy?

- Narracja sportowców jest zauważalna i jest ona raczej krytyczna, co było widoczne już podczas pierwszej kadencji Trumpa. Sportowcy z NBA, NFL i pochodzenia latynoskiego nieraz dołączają do krytyków polityki prezydenta.

Z drugiej strony administracja Donalda Trumpa stosuje strategię wykorzystywania dyscyplin uznawanych za "rdzennie amerykańskie", jak wyścigi NASCAR Daytona 500, wrestling i gale UFC, by dotrzeć do swojego elektoratu - głównie białych mężczyzn. Trump pojawia się na tych wydarzeniach, chce się z nimi kojarzyć, a przecież w czerwcu w Białym Domu ma się odbyć gala UFC.

Niepokojące jest, że społeczeństwo amerykańskie przy sporcie bardzo się polaryzuje. Niektóre areny są traktowane przez administrację jako miejsca do gloryfikacji prezydenta, ale reakcje trybun bywają spontaniczne i krytyczne, jak gwizdy podczas finału ligi NFL, czyli Super Bowl. Nawet w sporcie polityka dzieli ludzi, a przecież rywalizacja sportowa powinna łączyć.

A jak dzisiaj wygląda sytuacja sportowców z Izraela w obliczu polityki ich kraju w Strefie Gazy? Czy mogą obawiać się bojkotu w świecie sportu?

- Sytuacja jest skomplikowana. Izrael jest związany geograficznie z Bliskim Wschodem, ale sportowo gra w Europie. Tam, gdzie jest silna narracja propalestyńska, pojawiają się protesty. Organizacje międzynarodowe mają problem, bo regulaminowo nie ma "furtki" pozwalającej na wykluczenie czy zawieszenie Izraela. Konflikt toczy się z organizacją terrorystyczną - Hamasem, który nie jest stroną w świecie sportu - członkiem organizacji sportowych jest Palestyna. Do tego Palestyna należy do federacji azjatyckich w sporcie, a Izrael do europejskich.

Naciski społeczne są moralnie uzasadnione, ale trudno o konkretne działania regulaminowe. Część sportowców izraelskich wprost wspiera działania armii, co było wypominane np. podczas igrzysk w Paryżu.

W trakcie zimowych igrzysk w Mediolanie wybuchło zamieszanie po słowach komentatora szwajcarskiej telewizji Stefana Renny, który, relacjonując zawody w bobslejach, powiedział, że reprezentujący Izrael Adam Edelman poparł działania wojska izraelskiego w Strefie Gazy i zasugerował, że narusza to zasady Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego dotyczące apolityczności sportowców. Telewizja uległa naciskom Izraelczyków i usunęła ze strony internetowej ten komentarz.

- Niestety, moralność nie występuje w literze prawa sportowego. Organizacje najczęściej chcą być neutralne politycznie, podobnie media, które opowiadają o sporcie. Dlatego nie dziwi mnie postawa Szwajcarów. Przy okazji igrzysk letnich w Paryżu w 2024 r. było więcej sportowców z Izraela, którzy wcześniej w mediach społecznościowych popierali postawę armii. Mimo to brali normalnie udział w rywalizacji o medale.

Żadna organizacja sportowa - w tym MKOl, FIFA czy UEFA - nie ma narzędzi, by rzetelnie monitorować przypadki sportowców, którzy popierają działania swoich władz uznawane za niezgodne z prawem międzynarodowym. Można w teorii stworzyć specjalny zespół w każdej federacji sportowej, który zajmowałby się wyłącznie monitoringiem przestrzegania zachowań neutralnych przez sportowców. Weryfikowałby chociażby publiczne wypowiedzi o sprawach dotyczących konfliktów, czy nawet proste lajkowanie w mediach społecznościowych. Na tej podstawie można by decydować, czy dopuszczać zawodników do startów.

Problem w tym, że baza sportowców w wielu dyscyplinach jest tak ogromna, że trzeba by naprawdę poświęcać na to mnóstwo czasu, a do tego stworzyć specjalne zapisy w regulaminach organizacji sportowych, które by zezwalały na funkcjonowanie takich organów.

No i takie sito zawsze może być dziurawe. BBC informowała przed igrzyskami w Mediolanie, że część Rosjan dopuszczonych jako neutralni sportowcy ma jednak poglądy prowojenne, co wynika z ich aktywności w social mediach.

- Dokładnie. To temat bardzo trudny do badania. Społeczność międzynarodowa musiałaby tu zareagować, sami działacze nie są w stanie tego zmienić. W kontekście Izraela jest też jasne, że dopóki kraj ten ma poparcie polityczne ze strony USA i innych krajów Europy Zachodniej, dopóty w organizacjach sportowych, które często znajdują się pod wpływem Zachodu, nie dojdzie do wykluczenia czy zawieszenia izraelskich sportowców.

A może furtką do zmian w kontekście Izraela stanie się ewentualny wyrok Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK)? "New York Times" podał ostatnio, że szefowie FIFA Gianni Infantino oraz UEFA Aleksander Ceferin zostali oskarżeni o współudział w zbrodniach wojennych i zbrodniach przeciwko ludzkości na okupowanych terytoriach palestyńskich. Skargę złożyły palestyńskie organizacje sportowe. Zarzucają szefom piłkarskich federacji, że pozwolili, by kluby z okupowanych terytoriów palestyńskich uczestniczyły w rozgrywkach ligowych Izraela.

- To o tyle ciekawe, że rzeczywiście być może mamy do czynienia z pewnym przełomem, czyli potencjalne działania międzynarodowych organów prawnych doprowadzą do realnej zmiany postawy organizacji sportowych. To jest zagadnienie dla prawników, ale sądzę, że może dojść do konfliktu uznaniowości, bo przecież to Trybunał Arbitrażowy w Lozannie jest właściwym organem prawnym rozstrzygającym kwestie sportowe.

Trudno mi uwierzyć w realne zmiany, bo przy tej okazji przypominam sobie o sytuacji z 2015 roku. Ówczesny prezydent FIFA Sepp Blatter osobiście negocjował złagodzenie napięcia między piłkarskimi federacjami Izraela i Palestyny, co sięgnęło nawet najwyższego szczebla politycznego. Na forum FIFA pojawił się oficjalny wniosek, poddający pod głosowanie obecność Izraela w FIFA - Palestyna argumentowała złożenie wniosku faktem, że Izrael utrudniał funkcjonowanie rozgrywek Federacji Palestyńskiej (chodziło np. o kwestie podróży zespołów i sędziów między Strefą Gazy a Zachodnim Brzegiem). Do głosowania jednak nie doszło, bo nastąpiły aresztowania wśród przedstawicieli władz w FIFA. Nie jestem w stanie przewidzieć, co się teraz wydarzy, ale mam poczucie, że i w tym przypadku Izrael w jakiś sposób uniknie poważnych konsekwencji.