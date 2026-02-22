Ronaldo przerwał milczenie ws. przyszłości. Te słowa mówią wszystko

Cristiano Ronaldo w sobotni wieczór znów błysnął w rozgrywkach ligi saudyjskiej. 41-letni Portugalczyk zdobył dwie bramki, a jego zespół Al Nassr FC wygrał aż 4:0 (2:0) przed własną publicznością z drużyną Al Hazem. Były piłkarz m.in. Manchesteru United i Realu Madryt jest trzeci wśród najlepszych strzelców ligi saudyjskiej (20 goli, trzy mniej od lidera Ivana Toneya z Al Ahli).

Cristiano Ronaldo: Wiele razy mówiłem: jestem Portugalczykiem, ale należę do Arabii Saudyjskiej

Cristiano Ronaldo ma ważną umowę z Al-Nassr FC do 30 czerwca 2027 roku. Angielskie media piszą, że Portugalczyk może jeszcze ją przedłużyć. I to mimo faktu, że w ostatnich tygodniach sporo się mówiło, że Cristiano Ronaldo jest obecnie nieszczęśliwy. Zdecydował się nawet na strajk, opuścił kilka meczów, bo stwierdził, że publiczny fundusz inwestycyjny Arabii Saudyjskiej niesprawiedliwie traktuje kluby członkowskie.

Teraz Cristiano Ronaldo zabrał głos na temat swojej przyszłości i sytuacji w Arabii Saudyjskiej.

- Należę do Arabii Saudyjskiej. Chcę tu kontynuować swoją karierę. To kraj, który przyjął mnie, moją rodzinę i przyjaciół. Jestem tutaj szczęśliwy i chcę zostać. Jak już wiele razy mówiłem, jestem Portugalczykiem, ale należę do Arabii Saudyjskiej - przyznał Cristiano Ronaldo.

Bardzo pochwalił też ligę saudyjską.

- Oczywiście, że z każdym dniem robimy postępy. Uważam, że Saudyjska Liga Piłkarska znajduje się obecnie w pierwszej piątce najlepszych lig świata. Tylko ci, którzy nigdy nie grali w Arabii Saudyjskiej i nie mają o niej zielonego pojęcia, mogliby powiedzieć inaczej. Będziemy się jeszcze bardziej rozwijać, bo mamy czas i jasno określony kierunek. Cieszę się, że jest to bardzo konkurencyjna liga. Jestem w 100 proc. przekonany o tym, co mówię. Zawodnicy, którzy tu grają, to rozumieją. Chcę zostać, bo wierzę w ten projekt, rozwój kraju i zmianę jego kultury. Nie przyjechałam tu tylko po to, by grać w piłkę nożną - dodał Portugalczyk.

Cristiano Ronaldo w tym sezonie zagrał w 24 meczach, zdobył 21 bramek i miał trzy asysty. W sumie jego bilans w Al-Nassr FC to 129 spotkania, 114 goli i 22 asysty.

Al-Nassr FC po 22 kolejkach jest liderem ligi saudyjskiej. Ma 55 punktów, jeden więcej od Al-Hilal i dwa od Al Ahli SC.