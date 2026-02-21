Messi, Ronaldo i Casemiro w jednym klubie?! Anglicy odpalili bombę

53 mecze, 50 bramek i 28 asyst - tak świetny bilans ma 38-letni Leo Messi w rozgrywkach MLS w barwach Interu Miami. W grudniu ubiegłego roku znakomity Argentyńczyk świętował upragnione mistrzostwo ligi, a w dodatku został królem strzelców MLS i drugi rok z rzędu uznany najlepszym piłkarzem.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki tłumaczy się ze swoich słów: Posypuję głowę popiołem, jest mi głupio

Leo Messi, Cristiano Ronaldo i Casemiro w jednym klubie? Jest to możliwe!

Być może Leo Messi w przyszłym sezonie będzie miał obok siebie jeszcze lepszych piłkarzy. Z najlepszych lig świata do jego drużyny dołączyli już m.in. Luis Suarez. Rodrigo de Paul czy Sergio Reguilon. Teraz być może do tego grona dołączy 33-letni Brazylijczyk Casemiro grający w Manchesterze United (25 spotkań, pięć bramek i dwie asysty w tym sezonie).

"Casemiro został zauważony w tym tygodniu, gdy wraz z żoną Anną spędzał krótki zimowy urlop w Miami. The Sun dowiedział się, że Casemiro był na Florydzie, aby zbadać teren i rozważyć swoje możliwości po Mistrzostwach Świata latem" - pisze "The Sun".

Przyszłość Casemiro w Manchesterze United stała się niepewna po tym, jak Sir Jim Ratcliffe przejął udziały w klubie i chce obniżyć wynagrodzenia, a Brazylijczyk jest jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy. Z angielskim klubem ma on kontrakt ważny do czerwca 2028 roku.

"Klub należący do Davida Beckhama umieścił Casemiro wysoko na liście życzeń pomocnika po tym, jak Sergio Busquets ogłosił w zeszłym roku przejście na emeryturę" - dodaje "The Sun".

Ten brytyjski dziennik dodaje też, że cały czas aktualny jest temat przejścia do Interu Miami Cristiano Ronaldo, który grał z Casemiro w Realu Madryt.

Zobacz także: Koszmarny debiut Polaka. Trener mówi wprost. "Sytuacja wygląda poważnie"

Casemiro może zostać 28 piłkarzem w historii, który grał u boku zarówno Leo Messiego jak i Cristiano Ronaldo. Wcześniej mieli tę przyjemność: Angel Di Maria, Sergio Ramos, Gerard Pique, Gonzalo Higuain, Paulo Dybala, Carlos Tevez, Keylor Navas, Achraf Hakimi, Alejandro Garnacho, Lisandro Martinez, Vitinha, Nuno Mendes, Danilo Pereira, Gabriel Heinze, Miralem Pjanić, Artur Melo, Andre Gomes, Nelson Semedo, Francisco Trincao, Renato Sanches, Pablo Sarabia, Henrik Larsson, Martin Caceres, Ezequiel Garay, Fernando Gago i Gonzalo Martinez