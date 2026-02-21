Portugalczycy ogłaszają. Porto zdecydowało ws. przyszłości Kiwiora

Jakub Kiwior nie wystąpił w ostatnim meczu ligowym FC Porto przeciwko Nacionalowi (1:0). Wszystko z powodu kontuzji. Parę stoperów stworzyli Jan Bednarek - strzelec gola, a także doświadczony 41-letni Thiago Silva. Portugalskie media nie odstępują jednak Kiwiora ani na krok. Teraz poinformowały, że klub najpewniej skorzysta z opcji zawartej w umowie jego wypożyczenia.

Media już wiedzą. Chodzi o Porto i Kiwiora

"Nie ma wątpliwości, że FC Porto skorzysta z opcji wykupu Kiwiora - nawet jeśli tego nie zrobi, Arsenal i tak może dokonać sprzedaży - a biorąc pod uwagę jego występy, można się również spodziewać, że Thiago Silva przedłuży kontrakt na kolejny rok... Kwestie te zostaną omówione później!" - czytamy na portal abola.pt.

Kiwior od początku sezonu spisuje się bardzo dobrze. Jego rola w zespole jest o wiele bardziej znacząca niż w Arsenalu. Tam miał zdecydowanie trudniej o miejsce w podstawowym składzie. William Saliba oraz Gabriel Magalhaes, jeśli tylko byli zdrowi, mieli pewny plac w jedenastce.

W odwodzie pozostawali jeszcze Riccardo Calafiori i Ben White - dwaj uniwersalni zawodnicy, a na dodatek Piero Hincapie i Cristhian Mosquera dołączyli do zespołu latem 2025 roku. Nic dziwnego, że Kiwior, chcąc regularnie występować w klubie, zdecydował się na zmianę.

Na jego zdrowie i dobrą grę z pewnością liczy Jan Urban. Selekcjoner, który w marcu poprowadzi nas w barażach o udział w mistrzostwach świata, ma dziś komfort. Dwaj jego podstawowi obrońcy występują w jednym zespole klubowym. Obok Kiwiora pewnym punktem walczącego o mistrzostwo Portugalii jest wszakże Jan Bednarek.