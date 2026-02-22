"Doktorat najlepszej ligi świata". Tak, to o Bednarku

Jan Bednarek został bohaterem FC Porto w ostatnim meczu z Nacionalem. To jego gol zapewnił skromną wygraną podopiecznych Francesco Fariolego. W Portugalii rozpływają się nad reprezentantem Polski. Tym razem cytują słowa człowieka, który Bednarka pamięta ze wspólnego czasu w Lechu Poznań.

Bednarek ma "doktorat z najlepszej ligi świata". Ależ słowa w Portugalii

"Dotarł do pierwszej drużyny w wieku 18 lat i zawsze bardzo ciężko pracował. Już wtedy było widać jego mentalność i profesjonalizm. Doskonale wiedział, czego chce, wiele dla siebie zrobił, wierzył w siebie i walczył o to, by być lepszym. Nie dziwi mnie wcale, że jest teraz tam, gdzie jest" - te słowa Marcina Kamińskiego cytuje portal ojogo.pt.

"Zawsze był zawodnikiem, który lubił dużo mówić, wykorzystując swoją pozycję do kierowania kolegami z drużyny. Jest bardzo ważny w organizacji wszystkiego w strefie obronnej. Wie, jak to robić i wiele się nauczył w Premier League. Dziś ma doktorat z najlepszej ligi świata. Skoro grał tam tyle lat, to o czymś świadczy" - kontynuuje Kamiński, przywołany przez Portugalczyków.

Transfer do Porto był szansą na walkę o wyższe cele. Przez lata w Southampton musiał rywalizować głównie w dolnych rejonach tabeli. Jego dobra gra w klubie z Estadio do Dragao służy kadrze - Jan Urban z pewnością liczy na to, że 29-latek będzie w optymalnej formie w marcu. Wtedy reprezentacja Polski rozegra mecze, które zadecydują o awansie do mistrzostw świata. W półfinale baraży Biało-Czerwoni zmierzą się z Albanią.