Neymar nagle ogłosił ws. końca kariery. Padła data

Wielkimi krokami zbliżają się mistrzostwa świata w piłce nożnej. To będzie wyjątkowy turniej, bowiem po raz pierwszy w historii zagra na nim 48 reprezentacji. Wśród nich znajdzie się Brazylia, która na złoto w MŚ czeka od 2002 roku. Czy w czempionacie wystąpi Neymar i czy będzie to jego pożegnanie z zawodową karierą? Nie można tego wykluczyć.

Neymar mówi wprost. Koniec kariery?

- Nie wiem, co będzie dalej, nie wiem, co będzie w przyszłym roku - powiedział brazylijskiemu kanałowi internetowemu Caze. - Być może w grudniu będę chciał zakończyć karierę. Teraz żyję z roku na rok - dodał, a jego słowa cytuje BBC Sport.

Neymar w lutym skończył 34 lata, a ostatnie sezony nie są dla niego usłane różami. Problemy z kontuzjami sprawiły, że przez wiele miesięcy pauzował. Co więcej - po raz ostatni w narodowej kadrze zagrał w 2023 roku - na długo przed tym, jak selekcjonerem został Carlo Ancelotti. Neymar to najlepszy strzelec brazylijskiej kadry w historii - zdobył 79 goli, o dwie więcej niż legendarny Pele.

Problem w tym, że nie może się do niego porównywać. "Król Futbolu", jak nazywano Pelego, aż trzy razy wygrywał mundial, będąc gwiazdą Brazylii. Neymar z mistrzostwami świata nie ma najlepszych wspomnień - w 2014 roku, na mundialu rozgrywanym w ojczyźnie, doznał kontuzji w ćwierćfinale z Kolumbią. W roli widza oglądał, jak jego koledzy przegrywają półfinał z Niemcami aż 1:7.

W 2018 roku jego drużyna nie była w stanie pokonać w ćwierćfinale Belgów, a cztery lata później - choć sam zdobył gola w meczu o półfinał - także w 1/4 finału musiał przełknąć gorycz porażki. Brazylijczycy po rzutach karnych przegrali z Chorwacją.

Neymar niedawno wyleczył kolejną kontuzję, a 16 lutego zaliczył asystę w wygranym 6:0 przez Santos meczu z Velo Clube-SP.