Jakub Moder niedawno wrócił na boisko po kontuzji, przez którą w pierwszej połowie sezonu nie zagrał ani minuty. Reprezentant Polski był ostrożnie wprowadzany do gry przez szkoleniowca Feyenoordu, Robina van Persiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o skandalu z udziałem Viniciusa: No cwaniak zakrył usta

Pierwszym meczem po powrocie do treningów było spotkanie Ligi Europy przeciwko Betisowi. Moder wszedł na ostatnie 20 minut. Stopniowo jego czas gry się zwiększał, aż do niedzielnego spotkania z Go Ahead Eagles. 28-latek rozegrał całe spotkanie, jednak wpływ na to mogły mieć aż dwie wymuszone zmiany.

Problemy zdrowotne

Feyenoord poinformował, że w najbliższym czasie Van Persie nie będzie mógł korzystać z dwóch pomocników - Sema Steijna oraz Oussamy Targhalline'a. Mniej poważny uraz dotyczy 23-letniego Marokańczyka. Doznał on kontuzji po brutalnym faulu Thubo Baetena. Belg otrzymał za to zagranie czerwoną kartkę.

Zobacz też: Afera po meczu Realu szokuje świat. Gwiazdy mówią jednym głosem: Dość. Wystarczy!

Targhalline zszedł z boiska, a zastąpił go.. Steijn. Holender na boisku spędził jednak tylko pół godziny, bo w przerwie wszedł za niego Casper Tengstedt. Na oficjalny komunikat w sprawie obu zawodników trzeba było czekać aż do piątku. Wtedy to Feyenoord w lakoniczny sposób odniósł się do urazów swoich piłkarzy.

Jakub Moder z otwartą drogą do składu

"Sam Steijn przeszedł operację i rozpoczął rehabilitację. Ofensywny pomocnik nie będzie mógł grać w najbliższej przyszłości. Oussama Targhalline również nie będzie mógł grać przez najbliższy czas z powodu kontuzji, której doznał w niedzielnym meczu z Go Ahead Eagles" - czytamy. Jak podaje portal Feyenoord24.net, brak informacji o długości i charakterze urazów poszczególnych piłkarzy jest nową polityką wprowadzoną przez klub z Rotterdamu.

Oznacza to, że Jakub Moder na bliżej nieokreślony czas stracił dwóch rywali do gry w środku pola. W tym kontekście ważne będzie zdrowie reprezentanta Polski. Kontuzja pleców odniesiona podczas przygotowań do sezonu została jednak wyleczona i nie pojawiają się żadne przesłanki sugerujące odnowienie urazu. A skoro 28-latek jest gotowy do gry, to grać będzie.

Feyenoord jest obecnie drugi w tabeli Eredivisie, jednak raczej nie ma co liczyć na walkę o tytuł - strata do PSV wynosi aż 15 punktów. Z kolei przewaga nad NEC Nijmegen oraz Ajaxem Amsterdam to jedynie trzy punkty, trzeba więc pilnować miejsc premiowanych grą w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. W niedzielę do Rotterdamu przyjedzie przedostatni Telstar.