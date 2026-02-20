Ale wieści ws. przyszłości Ancelottiego. Jeszcze przed mundialem

Ostatnie lata dla reprezentacji Brazylii to pasmo upokorzeń i braku stabilizacji na stanowisku selekcjonera. Tę - tak się wydaje - dało dopiero zatrudnienie Carlo Ancelottiego, dla którego to pierwsza praca w karierze w roli opiekuna kadry narodowej. Legendarny trener w ośmiu dotychczasowych meczach odniósł cztery zwycięstwa, poniósł dwie porażki i dwukrotnie remisował. Na kilka tygodni przed startem mundialu w jego sprawie przekazano sensacyjne wieści.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki mocno do Papszuna: Wiemy, że jesteś szefem, ale idź i zobacz młodzież Legii

Ancelotti zostanie na dłużej? Miałby 71 lat

"Magazyn The Athletic niedawno napisał, że Carlo Ancelotti jest bliski przedłużenia kontraktu z reprezentacją do 2030 roku. Główny bohater sam to teraz potwierdza" - czytamy na portalu bold.dk, który cytuje słowa Ancelottiego z wywiadu dla Movistar.

- Myślę, że przedłużę kontrakt z Brazylią o cztery lata. To nowa praca i jestem naprawdę pod jej wrażeniem - powiedział włoski szkoleniowiec, który - tak przynajmniej marzą Brazylijczycy - ma dać "Canarinhos" złoty medal mundialu.

To koniec ery Flicka w Barcelonie?! Nagle padło: "Lewandowski"

Po raz ostatni Brazylia wygrała MŚ w 2002 roku. Po dwóch golach Ronaldo pokonała wówczas Niemców. Cztery lata później złudzeń pozbawił ich Thierry Henry, którego gol dał Francji triumf nad Brazylią w 1/4 finału mistrzostw. W 2010 roku - także w ćwierćfinale - lepsza okazała się Holandia (2:1) z będącym w znakomitej formie Wesleyem Sneijderem.

2014 rok to czas największego upokorzenia w historii brazylijskiej piłki. Porażka 1:7 z Niemcami w półfinale do dziś może wywoływać dreszcze. Na dodatek - w meczu o 3. miejsce turnieju - lepsza okazała się Holandia.

2018 i 2022 rok to kolejne porażki ćwierćfinałowe - najpierw z Belgią, a następnie z Chorwacją po rzutach karnych. Czas pokaże, czy po 24 latach Ancelottiemu uda się awansować do finału.

Warto dodać, że gdyby Włoch faktycznie podpisał nowy kontrakt z Brazylią i go wypełnił, to w momencie jego wygaśnięcia miałby 71 lat.