Afera po meczu Realu szokuje świat. Gwiazdy mówią jednym głosem: Dość. Wystarczy!

Piotr Wesołowicz
Czy Vinicius to ofiara, a może prowokator? Świat futbolu dyskutuje po wtorkowym meczu Ligi Mistrzów, w którym gwiazdor Realu miał zostać obrażony na tle rasistowskim. Część ekspertów podważa jednak jego wiarygodność. O tej sytuacji porozmawiamy w programie "To jest Sport.pl".
Fot. Rodrigo Antunes / REUTERS

Vinicius wciąż szokuje. Strzelec jedynego gola w meczu Benfica – Real celebrował trafienie w swoim stylu, tańcząc na murawie. Wtedy podszedł do niego Gianluca Prestianni i za zasłoniętą koszulką powiedział mu kilka gorzkich słów.

 

Co było dalej – pamiętamy. Protest Viniciusa, który sugerował, że Prestianni odezwał się w sposób rasistowski. Namowy, aby piłkarz Realu wrócił na boisko. I burza, która niemal natychmiastowo wybuchła w mediach. Czy zawodnik "Królewskich" to ofiara czy prowokator?

Na ten i na wiele innych tematów będziemy rozmawiać podczas programu "To jest Sport.pl". Gośćmi Piotr Wesołowicza będą stali eksperci Sport.pl – dziennikarz TVP Sport Piotr Żelazny oraz były reprezentant Polski Jakub Kosecki. 

Zapraszamy od g. 13. "To jest Sport.pl" można obejrzeć na Sport.pl, Gazeta.pl oraz na naszym Youtube.

