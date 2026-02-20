Afera po meczu Realu szokuje świat. Gwiazdy mówią jednym głosem: Dość. Wystarczy!

Vinicius wciąż szokuje. Strzelec jedynego gola w meczu Benfica – Real celebrował trafienie w swoim stylu, tańcząc na murawie. Wtedy podszedł do niego Gianluca Prestianni i za zasłoniętą koszulką powiedział mu kilka gorzkich słów.

Co było dalej – pamiętamy. Protest Viniciusa, który sugerował, że Prestianni odezwał się w sposób rasistowski. Namowy, aby piłkarz Realu wrócił na boisko. I burza, która niemal natychmiastowo wybuchła w mediach. Czy zawodnik "Królewskich" to ofiara czy prowokator?

Na ten i na wiele innych tematów będziemy rozmawiać podczas programu "To jest Sport.pl". Gośćmi Piotr Wesołowicza będą stali eksperci Sport.pl – dziennikarz TVP Sport Piotr Żelazny oraz były reprezentant Polski Jakub Kosecki.

Zapraszamy od g. 13. "To jest Sport.pl" można obejrzeć na Sport.pl, Gazeta.pl oraz na naszym Youtube.