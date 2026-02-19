Tylko spójrz, kto pojawił się na Radzie Pokoju. O tym będzie głośno

Donald Trump zwołał Radę Pokoju w celu zakończenia wojny w Strefie Gazy. Do obrad zostali zaproszeni przedstawiciele innych krajów, choć kilku - według doniesień USA Today - kilku kluczowych sojuszników USA odrzuciło zaproszenia, w tym Wielka Brytania, Niemcy, czy Francja. "Nie było również reprezentacji Palestyny, choć obecni byli delegaci z Izraela" - czytamy.

Gianni Infantino znów zaskakuje. To założył na Radzie Pokoju

W pewnym momencie kamery pokazały, kto jeszcze wziął udział w tym wydarzeniu. W pewnym momencie operator zrobił zbliżenie na... prezydenta FIFA Gianniego Infantino. "Przed spotkaniem niektórzy uczestnicy otrzymali czerwone czapki w stylu MAGA z napisem 'USA' dużymi białymi literami. Na boku czapki widniał napis '45-47', nawiązujący do dwóch prezydentur Trumpa. Infantino na krótko założył czapkę" - informują amerykańscy dziennikarze.

Realizator akurat wyłapał moment, jak szef FIFA tę czapkę ma założoną na głowie. Infantino szeroko się uśmiecha i coś mówi do osoby z drugiej strony sali.

Czerwona czapka jest symbolem politycznym związanym z Donaldem Trumpem oraz ruchem "Make America Great Again" (MAGA). To już nie jest tylko gadżet wyborczy, a - zdaniem npr.org - wyraz tożsamości konserwatywnych poglądów i poparcia programu "America First", która stawia interesy USA ponad współpracą międzynarodową i interesami innych państw.

Gianni Infantino już wcześniej był krytykowany za brak neutralności politycznej i bliskie relacje z Donaldem Trumpem. Kiedy prezydent USA nie otrzymał Pokojowej Nagrody Nobla, wręczył mu Pokojową Nagrodę FIFA. Pod koniec roku organizacja FairSquare złożyła skargę do FIFA w związku z naruszeniami. Przypomnijmy, że w Kodeksie Etyki FIFA jest napisane, organizacja jest neutralna w kwestiach polityki i etyki. W związku z dzisiejszym "wystąpieniem" szefa organizacji serwis USA TODAY Sports zwrócił się do FIFA z prośbą o komentarz.